"Никогда не будет такого аналога": Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона гостей

Выставку "Россия" на ВДНХ в Москве за восемь месяцев её работы в общей сложности посетили 18,5 миллиона человек. Об этом сообщила генеральный директор международной выставки-форума Наталья Виртуозова.

Гендиректор выставки "Россия" рассказала Путину об итогах работы форума. Видео © Life.ru

"Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллиона уже посетили эту выставку. Спасибо вам огромное, что вы её продлили", — сказала она на встрече сотрудников и представителей экспонентов выставки с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметила Виртуозова, согласно проведённому опросу, 99% гостей выставки признались, что испытывают чувство гордости за Россию, а 98% — с уверенностью смотрят в будущее, так как живут в самой передовой стране мира.