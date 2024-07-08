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8 июля, 12:05

"Никогда не будет такого аналога": Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона гостей

Виртуозова: Выставку "Россия" посетили 18,5 миллиона человек

Выставку "Россия" на ВДНХ в Москве за восемь месяцев её работы в общей сложности посетили 18,5 миллиона человек. Об этом сообщила генеральный директор международной выставки-форума Наталья Виртуозова.

Гендиректор выставки "Россия" рассказала Путину об итогах работы форума. Видео © Life.ru

"Никогда не будет такого аналога в мире по продолжительности, по содержанию, по событийности: 18,5 миллиона уже посетили эту выставку. Спасибо вам огромное, что вы её продлили", — сказала она на встрече сотрудников и представителей экспонентов выставки с президентом России Владимиром Путиным.

Как отметила Виртуозова, согласно проведённому опросу, 99% гостей выставки признались, что испытывают чувство гордости за Россию, а 98% — с уверенностью смотрят в будущее, так как живут в самой передовой стране мира.

Как сообщал Life.ru, сегодня Путин прибыл на ВДНХ к закрытию выставки "Россия". Это уже пятый раз, когда глава государства посещает мероприятие.

Лепс, Газманов, Shaman и другие звёзды выступили на закрытии выставки "Россия"
Лепс, Газманов, Shaman и другие звёзды выступили на закрытии выставки "Россия"

Напомним, что международная выставка открылась 4 ноября прошлого года. Закрытие планировалось 12 апреля, однако президент дал поручение продлить её до Дня семьи, любви и верности. Уже сегодня, 8 июля, выставка закроет свои двери. Однако она продолжит работу уже как национальный центр.

Обложка ©

Фотохост-агентство РИА "Новости" / Анатолий Медведь

Наталья Исакова
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