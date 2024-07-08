Россиянам объяснили, как получить отсрочку по ипотеке в случае потери работы

Когда в финансах наступает чёрная полоса, кажется что выбраться из череды навалившихся проблем уже не выйдет никогда. Особенно тревожно данные кризисы переносят те, у кого оформлена ипотека. Однако у заёмщиков, попавших в трудную ситуацию, есть ряд льгот, благодаря которым они могут приостановить или же уменьшить на время сумму выплат. О том, как это работает, в беседе с RuNews24.ru рассказала петербургский риелтор Анна Старикова.

Претендовать на льготы заёмщики могут в следующих случаях:

потеря работы:

оформление инвалидности I или II группы;

проживание в зоне природных или техногенных ЧС;

доход гражданина за последние два месяца оказался на 20% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.

По словам эксперта, ипотечные каникулы сроком на шесть месяцев заёмщик может оформить единожды. При этом в банке одобрят заявку, только если на гражданина оформлено не более одного жилья. Для получения льготы нужно подать заявление в банк и предоставить документы, удостоверяющие личность и подтверждающие наличие сложных жизненных обстоятельств. Как только отсрочка подойдёт к концу, сумма ежемесячного платежа вновь вырастет.

Пытаться обойти условия предоставления льготы не стоит, предостерегает специалист. Кредитор с лёгкостью проверит количество собственности у заёмщика через договор долевого участия. Также отсрочку не дадут, если гражданин на момент подачи заявки прописан в другом месте или имеет долю. Например, квартира куплена в браке, но регистрация имеется по месту жительства родителей, где у заявителя есть по закону доля. Под исключение подпадают случаи, когда доля заёмщика ниже нормы жилплощади в данном регионе.