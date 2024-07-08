В России набрали рекордное количество ипотек перед завершением льготной программы

На фоне окончания действия в России льготных ипотечных программ в июне 2024 года банки одобрили заёмщикам более 176 тысяч жилищных кредитов на сумму около 777 миллиардов рублей. Такая цифра фигурирует в статье РБК со ссылкой на даные аналитической компании Frank RG.

По оценкам мониторинга, выдачи ипотечных кредитов достигли пиковых значений с начала 2023 года. За июнь они выросли на 39% в количественном выражении и на 44% — в денежном. В годовом выражении, как подсчитали в компании, количество предоставленных ипотек увеличилось на 6%, а их объём — на 23%. При этом средняя сумма ипотечной ссуды в июне достигла 4,4 миллиона рублей. Это максимальная отметка за всё время наблюдений, подчёркивается в исследовании.