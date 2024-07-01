Риелтор раскрыл, чего ждать после окончания программы льготной ипотеки

1 июля 2024 года завершается программа льготной ипотеки под 8%, которая просуществовала с апреля 2020 года в качестве одной из поддержек строительной отрасли и граждан в условиях пандемии CoViD-19. Правительство четыре раза продлевало льготы. Как изменится рынок жилья после окончания срока действия программы, рассказал эксперт по недвижимости Константин Барсуков.

"Льготная ипотека существенно повлияла на рынок жилья. Новостройки стали активно скупаться, а застройщики за счёт этого поднимали цены. В этом крылось негативное влияние программы", — отметил он.

С начала действия программы было выдано около 1,5 миллиона кредитов и заключено сделок на шесть триллионов рублей. Барсуков считает, что правительство подведёт итоги и будет работать над проблематикой вопроса.

"В ближайшее время кредитный спрос уменьшится, потому что ставки станут больше. Тут абсолютно всё очевидно", — прогнозирует эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

Несмотря на завершение данных льгот, в России продолжают действовать семейная, дальневосточная, арктическая и IT-ипотека.