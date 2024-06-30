Минстрой анонсировал расширение семейной ипотеки под 6%

Уже с 1 июля преимущества семейной ипотеки под 6% годовых станут доступны для большего числа россиян. О расширении программы за счёт регионов газете "Известия" сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

На выгодные условия смогут претендовать не только семьи с малышами до шести лет, но и жители малых городов и регионов, где возведение нового жилья осуществляется в небольшом объёме. Для оформления такой ипотеки необходимо, чтобы в семье было двое и более детей и хотя бы один был несовершеннолетним. Те же условия справедливы для индивидуального жилищного строительства.