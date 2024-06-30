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Регион
30 июня, 01:12

Минстрой анонсировал расширение семейной ипотеки под 6%

"Известия": Минстрой анонсировал расширение семейной ипотеки под 6% с 1 июля

Уже с 1 июля преимущества семейной ипотеки под 6% годовых станут доступны для большего числа россиян. О расширении программы за счёт регионов газете "Известия" сообщили в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

На выгодные условия смогут претендовать не только семьи с малышами до шести лет, но и жители малых городов и регионов, где возведение нового жилья осуществляется в небольшом объёме. Для оформления такой ипотеки необходимо, чтобы в семье было двое и более детей и хотя бы один был несовершеннолетним. Те же условия справедливы для индивидуального жилищного строительства.

"На данный момент субъекты и конкретные города находятся на стадии проработки", — поделились в Минстрое.

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Программа семейной ипотеки продлена в России до 2030 года, на её реализацию государство потратит 1,5 триллиона рублей. А вот о льготной ипотеке с 1 июля придётся забыть. Впрочем, застройщики не сидят без дела, придумывая альтернативные способы поддержать спрос.

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Freepik / freepik

Илья Пушкарев
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