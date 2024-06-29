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Регион
29 июня, 17:34

Россиянам рассказали, где купить квартиру после отмены льготной ипотеки

Специалист недвижимости Силкин рекомендовал покупать квартиры в Подмосковье

После отмены льготной ипотеки квартиру лучше покупать в Подмосковье. Об этом заявил специалист в сфере недвижимости Олег Силкин. После снятия льгот платёж по ипотеке вырастет в 2,5 раза.

"По моему мнению, ежемесячный платёж за однокомнатную квартиру в столице при повышенной ставке составит всё же сумму гораздо меньшую, от 35–48 тысяч в месяц. Это с учётом средней стоимости новостройки от 9 до 12,5 млн рублей. Но даже такой платёж уже ударит по кошельку покупателей, поэтому думаю, что многие предпочтут купить квартиру в Подмосковье", — цитирует специалиста интернет-издание Regions.

К примеру, в Люберцах квартиру можно купить за стоимость до 6,2 млн рублей. При этом эксперт предполагает, что даже в столице стоимость недвижки немного снизится. Уже сейчас застройщики предлагают различные акции, поскольку понимают, что спрос после отмены льготной ипотеки может упасть.

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Переплата по ипотеке — это значительная часть стоимости жилья, которую не всегда учитывают покупатели. Эксперты рассказали, сколько она составит в 2024 году. Также специалисты пророчат переворот на рынке недвижимости. Цены на жильё могут кардинально поменяться.
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Freepik

Нигина Азамова
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