Россиянам рассказали, где купить квартиру после отмены льготной ипотеки

После отмены льготной ипотеки квартиру лучше покупать в Подмосковье. Об этом заявил специалист в сфере недвижимости Олег Силкин. После снятия льгот платёж по ипотеке вырастет в 2,5 раза.

"По моему мнению, ежемесячный платёж за однокомнатную квартиру в столице при повышенной ставке составит всё же сумму гораздо меньшую, от 35–48 тысяч в месяц. Это с учётом средней стоимости новостройки от 9 до 12,5 млн рублей. Но даже такой платёж уже ударит по кошельку покупателей, поэтому думаю, что многие предпочтут купить квартиру в Подмосковье", — цитирует специалиста интернет-издание Regions.