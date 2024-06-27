"Обещают горы, а на деле портят кредитную историю": Названы топ-3 ошибки при получении ипотеки

Ипотека на жильё сегодня — это серьёзный шаг, и, чтобы не потерять деньги, нужно помнить, что ряд ваших действий может нанести вред. Например, в топе ошибок — оформление ипотеки через различные непонятные организации или веерная рассылка заявок во множество банков.

"Многие неопытные люди сегодня обращаются за помощью в одобрении ипотеки по непонятным рекламным слоганам и объявлениям. Подобных предложений, где людям обещают стопроцентное одобрение, высококвалифицированную помощь в составлении заявки и подготовке документов, сегодня очень много", — рассказала глава департамента ипотечного кредитования компании "ТСН Недвижимость" Юлия Позаченюк в разговоре с РИАМО.

На самом деле за такими объявлениями часто стоят непонятные специалисты или организации. Более того, они не являются партнёрами ни банков, ни риелторских компаний. По словам эксперта, они "обещают золотые горы, а на деле навязывают людям не самые выгодные условия или портят кредитную историю".

Вторая ошибка — подача заявки на ипотеку во все банки сразу. Этим эксперт тоже заниматься не рекомендует.

"Такой шаг негативно отразится на кредитной истории. Каждый последующий банк увидит, куда ранее уже обращался заёмщик, а каждый отказ будет понижать его кредитный рейтинг", — предупредила Позаченюк.

Третьей ошибкой является неверная оценка своего реального уровня доходов, а точнее расходов. То есть банк готов выдать ипотеку, если ежемесячный платёж по ней не превышает 50–70% от чистого дохода заёмщика за вычетом расходов.

"При этом люди часто не учитывают свои дополнительные расходы, в частности забывают про кредитные карты. Здесь нелишним будет напомнить, что банки считают в долговую нагрузку 10% от лимита кредитной карты, а не текущий платёж по ней. Сегодня очень многие, получая предложения от банков, оформляют даже не по одной кредитной карте — и уверены, что если ими не пользоваться, то они ни на что не повлияют", — добавила Позаченюк.