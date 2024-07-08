Первая поездка без инструктора: советы для начинающих автомобилистов Как готовиться к первой самостоятельной поездке? Какой маршрут стоит выбрать? Что проверить перед выездом? Как управлять тревогой до и во время пути? На эти и другие вопросы Life.ru ответил эксперт "Авто.ру". 8 июля, 15:01 Как готовиться к первой самостоятельной поездке? Обложка © freepik

Готовиться к первому выезду в город следует не за пять минут и даже не за два часа, а сильно заранее. Для начала эксперт советует всем водителям-новичкам изучить особенности автомобиля, на котором планируется совершить поездку, — узнать, как он работает, какая кнопка за что отвечает. Второй этап подготовки — повторение правил ПДД. Это не будет лишним даже для тех, кто сдал в ГИБДД экзамен по вождению пару дней назад. Проверить себя можно разными способами: от повторения билетов до прохождения тестов в Интернете. Например, "Большой онлайн-экзамен ПДД" поможет быстро освежить знания.

Немаловажно перед первой самостоятельной поездкой за рулём правильно подобрать день и время суток, когда дороги будут менее загружены. Эксперт рекомендует новичкам выезжать на дорогу ранним утром. Дата, конечно, может быть плавающей. Особенно если в выбранный день неожиданно льёт дождь и дует ветер 18 м/с.

Определиться нужно и с маршрутом.

"Для начала выберите самый простой маршрут, например, доехать до продуктового магазина в семи минутах от дома. Попробуйте пройти путь пешком, обратите внимание на знаки и устройство перекрёстков. Не стоит полагаться на подсказки навигатора. Просмотрите маршрут на карте и постарайтесь его запомнить. Такая тренировка будет полезна и с точки зрения просчёта своих действий, и выработки привычки быть более сосредоточенным на дороге без отвлечений на экран навигации", — говорит автоэксперт.

Кроме того, он напоминает, что не стоит исключать проблем при поездке по узким дорогам. Так, неопытный водитель может при манёврах случайно задеть припаркованные транспортные средства. Чувство габаритов машины приходит позже — с частой практикой.

Проверять свои навыки на дорогах, где много пешеходных переходов и самих пешеходов, по словам специалиста, не самая лучшая идея. А вот знающий человек внутри вашего салона — идея хорошая. Важно, чтобы он был опытным водителем.

"Договоритесь с другом или с членом семьи, чтобы он поехал с вами. Присутствие знакомого человека может значительно снизить уровень стресса. Однако не стоит выбирать пассажира, который будет только нервировать, кричать из-за ошибок и на всё эмоционально реагировать", — советует специалист.

Непосредственно перед самим выездом на дорогу, где-то за час, нужно проверить готовность автомобиля к безопасной поездке: исправны ли тормоза, достаточно ли масла в двигателе, не спущены ли колёса, работают ли дворники и фары. Кроме того, эксперт советует убедиться, что в машине есть аптечка, знак аварийной остановки и огнетушитель, а также водительское удостоверение и полис ОСАГО, если он оформлен в бумажном виде, а не электронном. Специалист напоминает, что штраф за отсутствие прав при управлении автомобилем — от 500 рублей до 30 тысяч.

После проверки документов и работоспособности элементов машины приступайте к обустройству места.

"Настройте автомобиль так, чтобы вам было комфортно и удобно. Отрегулируйте сиденье, зеркала и руль под свои параметры. Комфорт за рулём поможет снизить уровень стресса и повысит безопасность на дороге", — рекомендует наш эксперт.

Важно отрегулировать спинку кресла таким образом, чтобы позвоночник полностью прилегал к сиденью. Это позволяет снизить нагрузку на опорно-мышечный аппарат и уменьшить риск серьёзных травм при авариях. Чтобы найти правильное положение, отрегулируйте спинку так, чтобы почувствовать первые признаки дискомфорта, а потом немного отклоните её обратно. Высоту кресла, по словам эксперта, нужно подобрать по росту. И слишком низко сидеть, и упираться головой в потолок — неправильно. Подголовник должен быть на минимальном расстоянии от затылка.

До поездки и во время неё может возникнуть тревога. И это неудивительно, ведь первый самостоятельный выезд в город — почти всегда стресс. Волнение — это хорошо, иначе человек бы не чувствовал опасности. Однако нужно знать, как справляться с тревогой. Эксперт даёт четыре способа, уменьшающие беспокойство:

1. Глубоко дышать. Дыхательные упражнения помогут успокоиться перед поездкой и когда уже начали маршрут. Но лучше дыхательную гимнастику делать не на ходу. Остановитесь и выполните упражнения для борьбы со стрессом, например "дыхание по квадрату". Сначала сделайте глубокий вдох в течение четырёх секунд, далее так же на четыре секунды задержите дыхание, потом идёт глубокий выдох в течение четырёх секунд и, наконец, на четыре секунды задержите дыхание.

2. Проговаривать действия вслух или шёпотом. Проговаривание фраз, например, таких как "включаю поворотник", "начинаю перестраиваться в соседнюю полосу", "знак "уступи дорогу" — значит я пропускаю другие машины". Это помогает сконцентрироваться на процессе вождения и снизить тревогу.

3. Представить, что рядом сидит мотивирующий инструктор. Вспомните голос и указания инструктора. Это прибавит уверенности.

4. Подготовить плейлист с успокаивающими песнями или вовсе отключить музыку и звук в телефоне. Выбор зависит от человека. Если у вас есть аудиозаписи, которые помогают избавиться от тревожных мыслей, — включайте их для фона. Если же любые звуки только отвлекают ваше внимание — создайте условия тишины.

Во время движения эксперт советует быть очень внимательным, постоянно контролировать обстановку на дороге с помощью зеркал. В частности, перестраиваться только тогда, когда посмотрели в боковое зеркало и убедились, что полоса свободна.

Отвлекаться не нужно даже тогда, когда стоите в пробке. По словам эксперта, столкновения в пробках случаются довольно часто.

"Соблюдайте безопасную дистанцию до впереди идущего автомобиля и придерживайтесь скоростного режима", — напоминает банальные, но далеко не всегда соблюдаемые правила, автоэксперт. По его словам, новичкам лучше ездить не спеша.

При этом быть готовым, что другие водители могут сигналить за вашу не очень быструю езду. Не переживайте, все когда-то с этого начинали. Если беспокоитесь — остановитесь в безопасном месте и сделайте дыхательные упражнения.

После поездки эксперт советует посмотреть запись с видеорегистратора, найти свои ошибки, проанализировать их и стараться больше такого не допускать. В поиске нарушений способен помочь опытный водитель, но не нужно скидывать всю работу на него: в первую очередь следует подумать самому.

"Больше времени проводите за рулём — и со временем многие действия будут осуществляться на автомате", — заключил собеседник Life.ru.

Авторы Алексей Берковиц