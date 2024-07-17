Секс-символы советской эпохи: 7 самых красивых актрис СССР Эти женщины стали эталонами красоты для миллионов советских зрителей и оставили неизгладимый след в истории кино. Life.ru рассказывает о семи актрисах СССР, чьи красота и харизма пленяли сердца. 17 июля, 14:00 Каких советских актрис до сих пор боготворят за их красоту? Обложка © Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © ТАСС / Александр Коньков

Советские актрисы всегда поражали своей красотой и харизмой. Они стали эталонами для миллионов женщин и мечтой многих мужчин. Их образы оставались в сердцах зрителей навсегда. Рассказываем о самых ярких из тех, чья красота вдохновляла и восхищала в СССР и продолжает это делать сегодня уже в России.

Советская актриса Элина Быстрицкая

Элина Быстрицкая: яркая звезда советского кино. Фото © Кадр из фильма "Тихий Дон", режиссёр Сергей Герасимов, сценаристы Сергей Герасимов, Михаил Шолохов / Kinopoisk, © ТАСС / Григорий Вайль

Элина Быстрицкая, воспитанная в строгости и принципиальности, обладала яркой и выразительной внешностью. Её тёмные волосы, пронзительный взгляд и чувственные черты лица делали советскую актрису по-настоящему запоминающейся. Главная роль в карьере Элины — Аксинья в "Тихом Доне". Быстрицкая сумела передать на экране сложный и противоречивый образ молодой казачки, и зрители полюбили её за это. Красота женщины сочеталась с талантом, создавая неповторимый образ.

Советская актриса Майя Менглет

Майя Менглет — советская Софи Лорен. Фото © Кадр из фильма "Дело было в Пенькове", режиссёр Станислав Ростоцкий, сценаристы Станислав Ростоцкий, Сергей Антонов / Kinopoisk, © Kinopoisk.ru

Майя Менглет, известная своей мягкой и изящной красотой, стала популярной благодаря фильму "Дело было в Пенькове". Её нежные черты лица, голубые глаза и лёгкая улыбка сделали Майю любимицей зрителей. Режиссёры СССР обожали приглашать актрису в свои фильмы. В личной жизни у советской Софи Лорен было всё стабильно: Майя прожила в браке с актёром Леонидом Сатановским 60 лет, оставаясь для него единственной и неповторимой музой.

Советская актриса Зинаида Кириенко

Зинаида Кириенко: красота и талант в одном лице. Фото © Кадр из фильма "Тихий Дон", режиссёр Сергей Герасимов, сценаристы Сергей Герасимов, Михаил Шолохов / Kinopoisk, © ТАСС / Евгений Кассин, Александр Коньков

Зинаида Кириенко, сыгравшая в экранизации "Тихого Дона", поражала своей красотой и проникновенным взглядом. Её острые скулы, игривая улыбка и глубоко посаженные глаза влюбили в себя всю страну. Советская актриса обладала магнетическим обаянием, которое притягивало к экрану. Позже она поразила зрителей в фильме Бондарчука "Судьба человека", где красота и талант Зинаиды Кириенко были на высоте.

Советская актриса Наталья Кустинская

Наталья Кустинская — советская Брижит Бардо. Фото © Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © ТАСС / Александр Коньков

Наталья Кустинская с выразительными глазами и пухлыми губами в СССР была настоящей звездой. Её светлые волосы и женственные формы привлекали восхищённые взгляды на протяжении всей карьеры. Наталью сравнивали с Брижит Бардо за её природные сексуальность и обаяние. С такой внешностью Наталья должна была стать суперзвездой СССР, но судьба сложилась иначе — Кустинская перестала сниматься в кино и впала в депрессию. Скончалась актриса в возрасте 74 лет от пневмонии.

Советская актриса Барбара Брыльска

Барбара Брыльска: новогодняя легенда советского кино. Фото © Кадр из фильма “Ирония судьбы, или С лёгким паром!”, режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов / Kinopoisk, © ТАСС / Валентин Кузьмин, Александр Коньков

Барбара Брыльска стала любимицей советских граждан после роли в "Иронии судьбы". Её образ блондинки Нади с мягко уложенными локонами стал эталоном. Каждая женщина в СССР мечтала о таких же красивых волосах и утончённых чертах лица. Позже Брыльска появилась в скандальном фильме "Анатомия любви", где снялась обнажённой. В СССР фильм не показали, но это только добавило ей загадочности и популярности.

Советская актриса Светлана Светличная

Светлана Светличная: секс-символ советского кино. Фото © Кадр из фильма "Бриллиантовая рука", режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © ТАСС / Фотохроника ТАСС

Светлана Светличная — настоящая секс-бомба кино СССР. Её платиновые волосы, стройная фигура и чувственные губы сделали актрису иконой красоты. После фильма "Бриллиантовая рука" Светлана стала мегапопулярной. Зрители обожали её за смелые образы и непревзойдённую женственность.

Советская актриса Наталья Варлей

Наталья Варлей: обаятельная и зловещая. Фото © Кадр из фильма "Вий", режиссёры Георгий Кропачёв, Константин Ершов, сценаристы Георгий Кропачёв, Александр Птушко, Константин Ершов / Kinopoisk, © ТАСС / Виталий Созинов

Наталья Варлей запомнилась зрителям как обаятельная Ниночка из "Кавказской пленницы" и зловещая панночка из "Вия". Обладательница прекрасной фигуры, густых тёмных волос и одной из самых красивых улыбок в СССР, Наталья вызывает чувства у мужчин и по сей день. Её неповторимый шарм и яркая внешность сделали актрису легендой советского кино.

Эти актрисы оставили неизгладимый след в истории советского кино и стали иконами красоты для многих поколений. Их работы вдохновляют и сегодня, напоминая о золотых временах советского кинематографа.

Авторы Сергей Трофимов