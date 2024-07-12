От Светличной до Никулина: 6 актёров, которые поссорились с Гайдаем в пух и прах Леонид Гайдай — культовый советский режиссёр, но за кадром его отношения с актёрами часто превращались в настоящие драмы. Life.ru рассказывает о шести звёздах, которые серьёзно поссорились с Гайдаем. 12 июля, 15:00 Знаменитый советский режиссёр Гайдай разругался в своё время с этими звёздами СССР. И вот как это было. Обложка © "Бриллиантовая рука" (1968), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk, © Freepik / kjpargeter

Леонид Гайдай был одним из самых известных режиссёров советского кино, который создал множество культовых комедий. Но не все актёры, работавшие с ним, остались довольны сотрудничеством. Давайте вспомним шесть звёзд, чьи отношения с Гайдаем не сложились.

Арчил Гомиашвили

Арчил Гомиашвили: история разлада с Гайдаем. Фото © Wikipedia

Арчил Гомиашвили, сыгравший Остапа Бендера в "12 стульях", тоже не ладил с Гайдаем. Актёр постоянно вмешивался в процесс съёмок и стремился быть в центре внимания. В итоге озвучивать Остапа доверили не ему, а другому актёру. После выхода фильма отношения артиста и режиссёра окончательно испортились.

Наталья Варлей

Наталья Варлей и её конфликт с Гайдаем. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Наталья Варлей, блиставшая в роли Нины в "Кавказской пленнице", столкнулась с неприятной ситуацией на съёмках. Гайдай, сопровождая актрису до её номера, проявил нежелательное внимание. Варлей удалось избежать дальнейших проблем, но этот инцидент оставил осадок. Несмотря на это, она продолжала работать с Гайдаем и сыграла в его "12 стульях".

Евгений Моргунов

Почему Гайдай отстранил Евгения Моргунова. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Евгений Моргунов, знаменитый Бывалый из "Кавказской пленницы", также не смог избежать конфликта с режиссёром. Во время одного из закрытых показов Моргунов пришёл в сопровождении шумной компании. Это вызвало недовольство Гайдая, и актёр был временно отстранён от работы. В оставшихся сценах вместо него снимался дублёр, а в следующие проекты Гайдай его больше не приглашал.

Светлана Светличная

Светлана Светличная и её разногласия с Гайдаем. Фото © "Бриллиантовая рука" (1968), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Светлана Светличная, известная по роли в "Бриллиантовой руке", также столкнулась с трудностями на съёмках. Во время работы над знаменитой сценой с танцем в халатике она сильно нервничала. Коллега Юрий Никулин помог ей подготовиться, но, когда пришло время съёмок, Светличная настояла на своём видении сцены, что не понравилось Гайдаю. В итоге её персонажа озвучила другая актриса, но это не помешало Светличной стать звездой.

Андрей Миронов

Андрей Миронов и потерянные роли у Гайдая. Фото © "Бриллиантовая рука" (1968), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Андрей Миронов был претендентом на роль Жоржа Милославского в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", но не сложилось. После отказа Никулина Гайдай попробовал Миронова, но "химии" между актёрами не было. В результате роль досталась Леониду Куравлёву. Миронов также упустил роль Остапа Бендера в "12 стульях", так как Гайдай посчитал его слишком очевидным выбором. В итоге Миронов сыграл Остапа у Марка Захарова, что Гайдай воспринял как предательство.

Юрий Никулин

Как Юрий Никулин поссорился с Гайдаем. Фото © "Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика" (1966), режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk

Юрий Никулин должен был сыграть роли управдома Бунши и Ивана Грозного в фильме "Иван Васильевич меняет профессию", но отказался из-за плотного графика. Это решение сильно расстроило Гайдая, и он больше не приглашал Никулина в свои фильмы. Роль досталась Юрию Яковлеву, и фильм стал культовым, а Никулин, посмотрев его, пожалел о своём решении.

Эти истории показывают, что даже самые талантливые актёры и режиссёры могут столкнуться с непримиримыми разногласиями. Тем не менее работы Гайдая остаются вечной классикой, а их герои продолжают жить в сердцах зрителей.

Авторы Сергей Трофимов