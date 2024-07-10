Этих героев фильмов СССР считали крутыми ребятами, а на деле они психопаты

Остап Бендер, Геша Козодоев, Сидор Лютый и Жорж Милославский — каждый по-своему является символом мужской привлекательности. При этом каждый из героев наделён множеством отрицательных качеств, что вызывает вопросы об их душевном здоровье.

Характеристика Остапа Бендера

Фото © Фильм "12 стульев". Режиссёр/сценарист Марк Захаров / Kino-teatr

Один из самых харизматичный персонажей советских фильмов — Остап Бендер. О герое романов Ильфа и Петрова снято множество фильмов, что даже для современного перенасыщенного кинорынка является невиданным риском. А два фильма по одному сценарию с интервалом всего в пять лет ("12 стульев") могут быть сняты только из-за героя, который обладает невероятной харизмой. Как рассказывает Life.ru психолог Станислав Самбурский, этот герой амбициозен и наполнен идеями. Его склонность к авантюризму и манипуляциям явно указывает на антисоциальное расстройство личности. Но даже называя его мерзавцем, все равно любая женщина на пути говорит это с восторженным придыханием.

Основа привлекательности Бендера лежит в умении убеждать и вести за собой. Классический манипулятор, который запросто заболтает и обменяет стул на ситечко или женится, чтобы взять другой стул как приданое. Станислав Самбурский Психолог

При диссоциальном расстройстве, как говорит специалист, люди без зазрения совести игнорируют социальные нормы и легко идут на обман. "Когда есть цель, Бендер не видит препятствий и может очаровать любую, не думая о последствиях. В этом проявляется психопатическое расстройство личности: когда человеку безразлично, что чувствуют другие", — поясняет психолог Станислав Самбурский. Но при всей противоречивости образа для зрителей Остап остался незабываемым и привлекательным мужчиной. Из памяти исчезают нарушения закона, а остаются только его авантюризм, находчивость и независимость — невероятно привлекательные качества.

Почему Геша Козодоев не идеальный мужчина, а псих

Фото © Фильм "Бриллиантовая рука". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Морис Слободской и др.

Геша из фильма "Бриллиантовая рука" — образец добродушия и наивности. Но это только на первый взгляд. Геша, как утверждает психолог, абсолютный нарцисс. Он работает манекенщиком и чрезмерно зациклен на себе и своей внешней привлекательности. В наши дни большинство девушек и юношей с нарциссическим расстройством личности пробуют быть блогерами и так завоёвывать чужое внимание. В соцсетях можно найти тысячи побрившихся налысо девушек с гигантскими губами и парней с маникюром и цветными волосами — они сейчас банальность.

Геша же со своей ухоженностью и жизнью напоказ выглядел как что-то недостижимое. Примерно как его поездка за границу была предметом зависти для большинства, так и он сам выглядел как нарядная и очень привлекательная игрушка. Станислав Самбурский Психолог

Свобода от общественных ограничений и нарциссические повадки "посмотрите, как я хорош" действительно работали — они делали его привлекательным и желанным, как заграничный чупа-чупс.

Сидор Лютый: герой или бандит

Фото © Фильм "Неуловимые мстители". Режиссёр Эдмонд Кеосаян, сценарист Сергей Ермолинский / Kino-teatr

"Подлец, конечно. Но до чего ж хорош, зараза!" — обобщённо так можно сказать о привлекательности персонажа. Герои, которые вырывают зрительниц из рутины, становятся привлекательными независимо от их морального облика.

Сидор Лютый проявляет черты патологической агрессивности. Ему, со слов эксперта, важно доминировать. Герой использует агрессию как средство достижения целей. "Лютый склонен к жестокости и насилию, ему важно сохранять контроль над ситуацией. Его характерной чертой является эмоциональная закрытость", — рассказывает психолог. Не показывая истинные чувства и эмоции, он, желая или нет, создаёт вокруг себя ауру таинственности и неприступности, что возбуждает интерес.

Кроме желания пробиться через неприступность — "ну, я-то смогу!", — привлекательности добавляет то, что он уверенный в себе мужчина. Это воспринимается как признак силы, а сила притягивает. Всё это дополняется харизмой, лидерскими качествами и способностью вести за собой людей. Станислав Самбурский Психолог

Сидор Лютый — многогранный персонаж, который привлекает своими мощью и авторитетом. Его в глазах поклонниц не портят даже агрессивность и жестокость. Эмоциональные проблемы и патологическая агрессивность являются ключевыми факторами его характера и поведения.

Какие проблемы с головой у Жоржа Милославского

Фото © Фильм "Иван Васильевич меняет профессию". Режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахов и др. / Kinopoisk

Жорж из фильма "Иван Васильевич меняет профессию" — ловелас, авантюрист и квартирный вор. Прекрасно живёт с асоциальным расстройством личности и наслаждается всеми его преимуществами. Особенностью Милославского, как рассказывает психолог, является его умение подать себя в лучшем свете. Жорж умело создаёт ауру успеха и значимости, что делает его привлекательным в глазах окружающих.

Обаятельный, лёгкий в общении, при этом совершенно недалёкий человек, который стремится к наслаждениям. Женщин привлекают его беззаботность и уверенность в себе. К тому же он остроумный и интересный собеседник, что делает его особенно притягательным. Станислав Самбурский Психолог

В отличие от Остапа Бендера, Жорж проще, хотя тоже обладает навыком убеждать и быть обаятельным. Подсознательно у зрительниц могут возникать ощущения, что он "человечек мутный", появятся недоверие и понимание, что на стабильность в отношениях с ним рассчитывать не стоит. Но зато в моменте он — звезда, центр внимания и восхищения.

Советский кинематограф оставил великое наследие, фильмы тех лет живут в сердцах многих поколений. Все наши герои уникальны по-своему, и каждый является символом мужской привлекательности, несмотря на психологические особенности и эмоциональные проблемы.