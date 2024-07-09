"Дьявол носит Prada" с легендарной Мерил Стрип получит продолжение

Автор сценария "Дьявол носит Prada" Элин Брош Маккенна работает над продолжением к потенциальному спин-оффу культового фильма о моде. Об этом пишет The Hollywood reporter.

Хоть компания Disney, которая занималась съёмками первой части, никаких сделок с командой ещё не заключала, продолжение комедии обсуждается уже не первый год. По данным издания, студия надеется вернуть всех главных звёзд, включая актрис Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.