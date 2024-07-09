"Дьявол носит Prada" с легендарной Мерил Стрип получит продолжение
Disney планирует снять сиквел "Дьявол носит Prada" с Мерил Стрип и Эмили Блант
Кадр из фильма "Дьявол носит Prada", режиссёр Дэвид Фрэнкел, сценарист
Алин Брош МакКенна, Лорен Вайсбергер / Kinopoisk
Автор сценария "Дьявол носит Prada" Элин Брош Маккенна работает над продолжением к потенциальному спин-оффу культового фильма о моде. Об этом пишет The Hollywood reporter.
Хоть компания Disney, которая занималась съёмками первой части, никаких сделок с командой ещё не заключала, продолжение комедии обсуждается уже не первый год. По данным издания, студия надеется вернуть всех главных звёзд, включая актрис Мерил Стрип, Энн Хэтэуэй и Эмили Блант.
Ожидается, что продолжение будет сосредоточено на Пристли, чья карьера развивается на фоне кризиса традиционных журналов, а также на её столкновение с героиней Блант, которая стала успешным руководителем люксового бренда.
Ранее Life.ru сообщил, что запланированное продолжение сериала "Игра престолов" про Джона Сноу от HBO было отменено из-за неактуальности темы. По словам одного из актёров, ранее проект действительно находился на стадии разработки. Однако, отметил он, спин-офф отменили из-за того, что работавшая над ним команда не смогла найти подходящую историю, которая всех бы взволновала зрителей.