4 тайные техники, которые помогут женщине влюбить и удержать любого мужчину

Дамам в этом мире приходится несладко. То они страдают от неразделённой любви, то от разорванных отношений. В своих проблемах женщины винят обычно противоположный пол. А если мы скажем, что проблема в девушках, а точнее — в незнании ими главных техник, с помощью которых можно навсегда завладеть сердцем любого парня. Звучит как магия? А вот и нет — это простая психология. Life.ru расскажет о четырёх способах, как влюбить и удержать мужчину мечты.

Правило 1. Будьте особенной

Каждая девушка должна быть лучшей для своего мужчины, тогда он даже не подумает смотреть на других. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dragana Gordic

Мужчинам нравится быть лучшими во всём. У них должна быть самая крутая машина, работа и, конечно, женщина. Поэтому для своего партнёра нужно всегда быть самой-самой. Даже если вы не идеально красивая, обаятельная и привлекательная, старайтесь подсвечивать свои достоинства и скрывать недостатки. Не нужно жаловаться мужчине, что у вас маленькая грудь, — лучше обратите его внимание на то, какие у вас красивые ноги, которые есть далеко не у каждой. Если вы неспортивная, то напомните второй половинке, что вы успешны в профессии. Нельзя быть лучшей во всём — так не бывает. Идеальный человек остаётся идеальным до тех пор, пока не расскажет о своих недостатках. Так что, дамы, умейте правильно пользоваться своими положительными особенностями и внушать мужчине, что вы самая лучшая.

Правило 2. Забота и внимание

Женщина должна быть для мужчины надёжным тылом, тогда он будет в ней уверен. Фото © Shutterstock / FOTODOM / AnnaGorbenko

Забота и внимание не оставят равнодушным ни одного мужчину. Попробуйте помочь партнёру в какой-то проблеме и покажите, что на вас можно положиться. Мужьям важно чувствовать, что у них есть надёжный тыл, на который они всегда могут рассчитывать. Только не перетягивайте решение всех проблем на себя и не становитесь главной. Позволяйте мужчине быть мужчиной, но не забывайте напоминать ему, что в любой момент вы будете рядом и, что бы ни случилось, поможете и позаботитесь о любимом. Это будет бесценным качеством, и от вас точно не захочется уходить.

Правило 3. Общие интересы

Нужно уметь быть не только хорошей хозяйкой и любовницей, но и другом для своего партнёра. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mariia Korneeva

Отсутствие общих интересов — большая проблема многих пар. Часто девушки даже не хотят вникать в то, что нравится их половинкам, и это непоправимая ошибка. Когда период романтики заканчивается, а чувства успокаиваются, мужчине становится скучно и он отправляется к друзьям, ведь пацаны точно разделяют его интересы. Иногда, конечно, нужно проводить досуг по одиночке. Но в какой-то момент совместное времяпровождение станет редкостью. Не бойтесь пробовать что-то новое, если это нравится вашему молодому человеку. Так вы покажете, что вам интересна вся его жизнь, а не определённая часть. Также пытайтесь рассказывать о своих увлечениях и привлекайте мужчину — вдруг ему понравится. Общие хобби очень сближают и помогают разбавлять скучные отношения новыми эмоциями.

Правило 4. Не обесценивайте себя

Женщинам нельзя брать на себя всю инициативу в отношениях, иначе мужчина потеряет интерес. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Just Life

Не забывайте показывать мужчине, что вы знаете себе цену. Не нужно навязываться или проводить с ним всё свободное время. Зачастую девушки пользуются этим правилом лишь в начале отношений, а после инициатива потихоньку переходит в их руки и остаётся там. Вот в этот момент дамы обесценивают себя. Да, вы уже стали его девушкой или даже женой, но это не значит, что вас покорили. Показывайте, что у вас также есть свои дела и вам некогда быть всё время с партнёром. Лёгкий холод в отношениях хорошо бодрит мужчин. Они вспоминают, что нужно что-то делать. Главное — не перестараться и не "забить" на любимого, а то он спокойно найдёт место, где ему будут рады.