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9 июля, 15:10

Катастрофа для малыша: Психолог призвала не путать роли мамы и папы в жизни ребёнка

Психолог Выжва назвала функции матери и отца в формировании личности ребёнка

Папа вам не мама: психолог назвала самые важные задачи родителей в семье. Обложка © freepik / prostooleh

Папа вам не мама: психолог назвала самые важные задачи родителей в семье. Обложка © freepik / prostooleh

Родители становятся первыми людьми, которых ребёнок видит при рождении. Каждый из взрослых имеет особое значение для малыша. Психолог Лариса Выжва рассказала, какую именно роль в жизни ребёнка на самом деле играют мать и отец.

Оба члены семейства способны обеспечить своё чадо как материальными благами, так и духовной стороной воспитания и взаимодействия. При этом мать всегда имела для малыша большее значение. Психика ребёнка формируется ещё в утробе, а после рождения у него запускаются все процессы при помощи влияния матери.

"Режим кормления с матерью очень важен. Взаимодействие с матерью очень важно. Ведь мама — это не только тот человек, который удовлетворяет физические потребности младенца. Она должна удовлетворять его эмоциональные потребности, потому что эмоциональный канал — это тот канал, через который новорождённый ребёнок и вообще потом грудничок где-то примерно до года имеет какие-то связи с реальностью, с внешним миром", — рассказала психолог в беседе с РИА "ФедералПресс".

Отец в процессе формирования личности обычно подключается позже. По словам специалиста, папа воспринимается не как человек, а как функция, потому что это совершенно другой функционал, отличный от материнского.

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"У меня был случай, когда у моей клиентки были дети-близнецы, мальчишки. И они поделили родителей. То есть у одного мамой была мама, а у другого мамой был папа", — объяснила специалист.

Это говорит о том, что в разных жизненных ситуациях функцию матери может выполнять не только она, но и бабушка, отец, дедушка и другие близкие родственники. Каждый случай обычно зависит от ситуации. При этом у всех взрослых существует одна главная задача — обеспечить правильное развитие ребёнка.

По словам Выжвы, всегда прекрасно, когда оба родителя отлично справляются со своими ролями. Однако иногда роли в семье способны измениться, и взрослые в этот момент перестают понимать, кто и за что отвечает. Данное явление может стать катастрофическим для психики ребёнка.

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Наталья Афонина
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