Не только Петру и Февронии: Названы святые, которым можно молиться в День семьи

Многие пары проходят долгий путь к появлению ребёнка, и один из них — через молитвы. В День семьи, любви и верности, 8 июля, РИА "ФедералПресс" составило список святых, к которым можно обращаться супругам.

История праздника восходит к православному дню памяти Петра и Февронии, которые считаются одними из самых известных покровителей семейного счастья. Как правило, поклониться им приезжают в Свято-Троицкий монастырь в Муроме Владимирской области. Этих святых принято благодарить за выполненные просьбы, поэтому неудивительно, что в монастыре встречается множество пар с маленькими детьми.

Часто будущие мамы и папы обращаются за помощью и к Богородице. Изображение Божией Матери с младенцем Христом настраивает на то, чтобы молиться о рождении детей. Среди подходящих икон — "В родах помощница", "Млекопитательница", "Взыграние Младенца", "Целительница".

В селе Дивеево Нижегородской области одной из святынь монастыря является икона "Умиление". Для того чтобы заручиться поддержкой высших сил, необходимо пройти по Святой Канавке — небольшому рву, который вырыт около монастыря. На валу есть тропинка — по ней требуется идти, прочитав молитву Богородице 150 раз.

Сохранить семейное счастье поможет также святая блаженная Матрона Московская. Слепая провидица в 17 лет обрела дар исцеления. К иконе и мощам Матроны часто приходят с живыми цветами. Не стоит оставлять без внимания и Ксению Петербургскую. Она предсказала появление ребёнка женщине, которой оставила собственный дом. Часовня блаженной расположена на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге. Чтобы святая услышала просьбу, необходимо оставить там записку, зажечь свечу и трижды обойти здание.