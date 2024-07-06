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6 июля, 12:05

Священник объяснил, как часто надо навещать могилы родственников

Священник Доколин: Навещать могилы родственников важно в их дни рождения

Посещение могил усопших в их дни рождения демонстрирует нашу память и уважение к ним. Однако забота о покойных не ограничивается этим, важны молитвы, благотворительные дела и непорочная жизнь, рассказал протоиерей Александр Доколин.

"Этот день — значимая дата для вашего усопшего родственника, и, приходя на кладбище, мы даём ему понять, что не забыли о нём. Конечно, людские души не привязаны к тем местам, где покоятся их мощи, однако кладбища связывают нас, ныне живущих, с нашими усопшими близкими", — приводит слова священника дзен-канал "Святые места".

Протоиерей также советует посещать церковь в дни Вселенских суббот, когда проходит всеобщее поминовение умерших. Эти дни отмечаются дважды в год и представляют собой время, когда можно особенно сконцентрироваться на молитве. В то же время посещение кладбищ допустимо в любое удобное время, за исключением светлых праздничных дней.

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Ранее Life.ru рассказывал о 9 вещах, которые ни в коем случае нельзя делать христианину на кладбище. Поминки — это не просто дань уважения усопшим, но и соблюдение определённых правил.

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Freepik

Наталья Исакова
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