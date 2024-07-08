Новости
СВО
Происшествия

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
8 июля, 20:18

Получить остатки средств маткапитала смогут более 730 тысяч семей

Министр Котяков: В РФ забрать остаток маткапитала смогут свыше 730 тыс. семей

Получить остатки средств маткапитала смогут более 730 тысяч семей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jack Frog

Получить остатки средств маткапитала смогут более 730 тысяч семей. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Jack Frog

В российском правительстве рассказали, какое количество семей сможет получить неиспользованные остатки маткапитала до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Как рассказали в пресс-службе Минтруда РФ, которая привела слова руководителя ведомства Антона Котякова, таких ячеек общества в стране насчитывается более 730 тысяч.

"На текущий день более чем у 730 тыс. семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка, остались суммы менее 10 тыс. рублей", — заявил министр труда и социальной защиты, подчеркнув, что в День семьи, любви и верности глава государства Владимир Путин поручил реализовать целый ряд изменений, ожидаемых и востребованных семьями в России.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник уточнил, что данные средства можно будет направить на накопительную пенсию матери. В то же время глава Минтруда РФ отметил, что в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в российское законы, которые позволят семьям воспользоваться этой инициативой.

Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года
Путин предложил продлить программу маткапитала до 2030 года

Напомним, что 8 июля об этом на встрече с победителями конкурса "Это у нас семейное" заявил президент РФ Владимир Путин. Он предложил выплачивать российским семьям неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей.

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • День семьи
  • Минтруд РФ
  • Политика России
  • Политика
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров