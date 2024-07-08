Получить остатки средств маткапитала смогут более 730 тысяч семей

В российском правительстве рассказали, какое количество семей сможет получить неиспользованные остатки маткапитала до 10 тысяч рублей в виде единовременной выплаты. Как рассказали в пресс-службе Минтруда РФ, которая привела слова руководителя ведомства Антона Котякова, таких ячеек общества в стране насчитывается более 730 тысяч.

"На текущий день более чем у 730 тыс. семей, которые ранее направили материнский капитал на улучшение жилищных условий или оплату образования ребёнка, остались суммы менее 10 тыс. рублей", — заявил министр труда и социальной защиты, подчеркнув, что в День семьи, любви и верности глава государства Владимир Путин поручил реализовать целый ряд изменений, ожидаемых и востребованных семьями в России.

Помимо этого, высокопоставленный чиновник уточнил, что данные средства можно будет направить на накопительную пенсию матери. В то же время глава Минтруда РФ отметил, что в кратчайшие сроки будут подготовлены поправки в российское законы, которые позволят семьям воспользоваться этой инициативой.