Полнолуние викингов в Козероге 21 июля: чего бояться в день Грозовой Луны Оленья Луна призывает отбросить прошлое и сосредоточиться на настоящем. Энергия полнолуния Самцов заставит представителей всех знаков зодиака запомнить важные уроки и больше не делать ошибок. Чего нельзя делать в Грозовое полнолуние в Козероге 21 июля, а что — нужно? 17 июля, 15:35 Когда полнолуние в июле 2024: чего ждать от Оленьей Луны в зодиаке Козерог 21 июля? Обложка © Шедеврум

Совсем скоро случится первое полнолуние после летнего солнцестояния — наступит время мистики, преобразований и обогащения потоков энергии. Некоторые люди утверждают, что во время полной луны они могут становиться более раздражительными, эмоциональными или даже агрессивными. Также энергетика этого астрологического события нередко заставляет носителей знаков зодиака испытывать проблемы со сном или бессонницу из-за изменений в энергетике.

Многие эзотерики и чувствительные к тонким энергиям люди верят, что полнолуние способствует усилению интуиции и ясновидения, а сны становятся более яркими, запоминающимися и интенсивными. Так или иначе, Грозовое полнолуние — это действительно важное событие, которое изменит жизнь всех людей на планете.

Оленья Луна: когда будет полнолуние в июле 2024 года

Полнолуние в июле 2024 года: когда будет и во сколько? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Июльское полнолуние имеет несколько наименований, но почему? Одни народы следили за дикой природой в этот период, другие за погодой, третьи отмечали, чем занимаются люди, и связывали всё это с небом. Поэтому полнолуние в июле 2024 года называется по-разному: Оленья Луна, Луна Самцов, Грозовое полнолуние, Сенное полнолуние.

Совсем круглым ночное светило станет 21 июля 2024 года, а само полнолуние наступит вечером в 21:26 по московскому времени.

Грозовая Луна 2024: что означает полнолуние в знаке зодиака Козерог

Полнолуние в знаке зодиака Козерог: почему 21 июля 2024 года будет особенным днём? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Daniel Eskridge

Как рассказал Life.ru рунолог Игорь Вечерский, 21 июля наступает не просто полнолуние, а особенное время в календаре северного язычества викингов. В это время Луна достигает своей полной силы, и её сияние освещает ночное небо, создавая мистическую атмосферу. Викинги верили, что полнолуние обладает особой магией и силой, которую можно использовать для различных ритуалов и обрядов.

Для викингов полнолуние было временем особого общения с богами и предками. Они проводили обряды, направленные на усиление своего духа, защиту от врагов и получение благословения Игорь Вечерский Рунолог

В это время, как продолжает эксперт, особенно почитали бога Луны — Мани — и богиню ночи — Нотт, — а также других божеств, связанных с ночным небом и тайнами.

Что означает Луна Самцов 21 июля, как она влияет на людей всех знаков зодиака

Сенное полнолуние, Оленья Луна: как жизнь всех знаков зодиака изменится 21 июля. Фото © Shutterstock / FOTODOM / berni0004

"Полнолуние 21 июля — это время для паузы, чтобы остановиться, подумать о своих целях и устремлениях, а также использовать магию лунного света для укрепления своей внутренней силы", — говорит Игорь Вечерский. Эксклюзивно для Life.ru рунолог сделал небольшой расклад на полнолуние 21 июля, и выпали руны Соуло, Эйваз и Хагалаз — что они значат и как характеризуют период полной Оленьей Луны?

Эти руны несут в себе мощные энергии, которые помогут направить вас на правильный путь Игорь Вечерский Рунолог

Соуло (Сила солнца) — олицетворяет силу, успех и победу. В полнолуние 21 июля эта руна наполняет энергией и решимостью. Руна Соуло напоминает о том, что человек способен преодолеть любые преграды.

Эйваз (Древо жизни) — символизирует связь между мирами, преодоление трудностей и защиту. В Грозовое полнолуние 21 июля 2024 года эта руна поможет укрепить духовную силу и защиту.

Эйваз указывает на важность баланса и гармонии. Проведите время в медитации или на природе. Это поможет вам найти внутреннюю гармонию и укрепить свою духовную силу Игорь Вечерский Рунолог

Хагалаз (Град) — представляет собой разрушение для создания нового. В Сенное полнолуние викингов 21 июля эта руна поможет избавиться от старого и ненужного, чтобы освободить место для нового. Хагалаз может казаться грозной, но она несёт в себе потенциал для обновления и роста. "Используйте энергию Хагалаз для очищения своей жизни от ненужного. Освободитесь от старых привычек, которые мешают вашему развитию", — советует рунолог.

Что нельзя делать в Грозовое полнолуние в Козероге 21 июля

Грозовое полнолуние викингов: что нельзя делать 21 июля? Фото © Shutterstock / FOTODOM / muratart

Полнолуние считается мощным энергетическим моментом, когда Луна находится напротив Солнца и её влияние на нас усиливается. В это время многие люди ощущают повышенную эмоциональность и чувствительность. Вот несколько рекомендаций, что делать в полнолуние не стоит: Полнолуние 21 июля не подходит для серьёзных перемен в личной жизни и предложений руки и сердца.

В этот день лучше воздержаться от длительных поездок, так как велик шанс не только опоздать, но и попасть в передрягу в пути.

В Грозовое полнолуние нельзя мыслить негативно, жаловаться на судьбу и жалеть себя, а то проблем прибавится ещё больше.

Брать в долг в день полнолуния 21 июля или после него 22 июля.

Не распыляйте энергию на многозадачность. Полнолуние Самцов поможет качественно сделать только одно важное дело зараз, а если гнаться за двумя, то проиграете всё.

Полнолуние Самцов: что можно делать 21 июля в Оленью Луну

Обязательные ритуалы на полнолуние 21 июля 2024 года: как изменить жизнь? Фото © Шедеврум

Как рассказывает рунолог, во время полнолуния, которое в 2024 году выпадает на 21 июля, викинги устраивали специальные пиры и собирались у костров, чтобы рассказывать легенды, петь песни и совершать жертвоприношения. Они верили, что свет луны помогает лучше понять себя и своё предназначение, а также получить ответы на важные вопросы. Поэтому и вы можете собраться с родственниками за большим столом со всякими вкусностями, задержаться допоздна и потом полюбоваться светом полной луны. А чем ещё можно заняться в полнолуние 21 июля?

Медитировать и визуализировать мечты. Полнолуние — отличное время для медитации, внутреннего рассмотрения своих чувств и мыслей, а также для практик духовного развития.

Зарядить кристаллы. Маги и экстрасенсы верят, что событие "округления" помогает заряжать кристаллы энергией Луны, делая их более мощными в работе с энергетикой.

Провести ритуал очищения. Грозовое полнолуние 21 июля 2024 года также подходит для проведения очищающих ритуалов, избавления от негативной энергии и привлечения позитивности.

Сбросить старые настройки. День полнолуния — это также хорошее время, чтобы освободиться от негативных привычек или мыслей, которые мешают вашему развитию.