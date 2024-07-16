Жара, наводнения, нашествие слизней: шаманский заговор или климатическое оружие против России?

Наверняка вы тоже столкнулись за половину 2024 года Дракона с какими-то неприятностями. Заранее спешим утешить, если получится: не только вы страдаете от неудач — вся страна. Помимо того что 2024 год високосный, его эзотерики прозвали ещё и кармическим. И это неплохой повод, чтобы списать вражеские попытки испытать на нас климатическое оружие, не правда ли?

А если серьёзно, то как можно объяснить, что за полгода в нашей стране произошло уже столько всего невероятно нетипичного, что даже скептики начинают верить в проклятие? Чтобы попытаться разобраться, Life.ru поговорил с экстрасенсом Кристиной Ольховой. Эзотерический практик не менее нашего удивлена количеством испытаний, обрушившихся на Россию. И у экстрасенса есть догадки, почему так может быть.

Как 2024 год Дракона отразился на жизни россиян за первые полгода? Фото © Freepik

"Природные аномалии в последние годы происходят настолько часто, что само понятие нормы, кажется, потеряло смысл. Только с начала 2024 года, — вспоминает эксперт, — мы видели раннее потепление с последующими заморозками и снегопадами в мае. Теперь на смену им пришла нереальная жара, а вместе с ней и нехарактерные для нашего климата беды: нашествие насекомых, гигантских богомолов, пауков и т.д. Почему природа не устаёт испытывать нас на прочность?" — вопрошает экстрасенс.

Но ответ, точнее теория, у экстрасенса Кристины Ольховой есть. С её слов, всё дело в том, что наша планета меняет частоту вибрации, выходя на новый уровень существования.

Перед человечеством стоит вопрос буквального выживания: либо мы будем менять и нашу частоту, чтобы соответствовать новым условиям жизни на планете, либо выживать на этой планете с каждым годом нам будет всё сложнее Кристина Ольховая Экстрасенс

Частота вибрации Земли, как напоминает эксперт, была открыта чуть менее ста лет назад и долгое время оставалась величиной постоянной. "Но начиная с 2000 года, начала эры Водолея, эта частота постоянно повышается. Человек, привыкший существовать на прежней частоте, выходит из резонанса с Землёй, что сказывается в первую очередь на его здоровье", — говорит экстрасенс.

Если кажется, что вы стали чаще болеть, испытывать более высокие нагрузки, а уровень стресса вырос, то, как говорится, вам не кажется. Эзотерический эксперт объясняет это тем, что энергетическое поле человечества больше не находится в резонансе с энергетическим полем Земли, и это нарушение баланса и приводит к разнообразным катаклизмам, в том числе (но не только) и природным. Не только Земля влияет на состояние каждого человека, но и мы, в свою очередь, влияем на состояние нашей планеты.

Прогнозы говорят, что частота вибрации Земли и дальше будет только повышаться, а это значит, что если мы не будем менять и нашу частоту, то количество и сила природных аномалий станет нарастать Кристина Ольховая Экстрасенс

А как менять свою частоту, сразу возникает логичный вопрос. Лучший способ её повысить — позитивно смотреть на мир. Также помогут чистые мысли и правильный образ жизни. Именно таким должен быть человек будущего, и чем раньше мы примем этот факт, тем будет лучше. "Если мы сможем повысить собственные вибрации, не только вновь войдём в резонанс с Землёй, но и сможем улучшить своё здоровье и даже обрести новые способности", — подытоживает мысль экстрасенс.

Эра Водолея и високосный кармический год — как связаны и почему в России в 2024 году так много катаклизмов? Фото © Freepik

И в её слова волей-неволей веришь. Однако не всё, что уже произошло в России за 2024 год, можно обосновать одной лишь разницей в вибрациях. Как объяснить нашествие слизняков, которых отродясь у нас не было? А что можно сказать про появившихся мух-вампиров и мутантов-насекомых?

Откуда в России появились заморские насекомые, которых никогда раньше не было? Фото © Freepik

С этим и ещё многими вопросами Life.ru обратился к Игорю Никулину. Военный эксперт, микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН ответил следующее: "Раз температура повышается, соответственно, здесь появились различные насекомые, которые до этого были нам не характерны. Хотя тут есть, конечно, и злой умысел, как говорили древние римляне, dolo malo".

Но не всё так просто. Объяснить появление повышенного количества насекомых может каждый человек. Эксперт же уверен, что эти твари не простые — они засланные казачки недружественных стран.

В Грузии и на Украине есть целые мини-заводы по производству насекомых Игорь Никулин Военный эксперт, микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН

Как утверждает военный эксперт, про это говорили уже много раз. И это ещё полбеды, что появились осы-переростки, слизни и прочие насекомые. Главной несостыковкой — что всё это появилось на территории России из-за природы не само — специалист считает тот факт, что у нас теперь встречаются те насекомые, которые заведомо не могли сюда попасть: им было бы не под силу преодолеть десятки тысяч километров.

"В Краснодарском крае, в Крыму, в других южных регионах появились комары, которые водятся только в Южной Америке. Вот это как раз наводит на мысли о том, что это всё не случайно. Тем более фонд Билла и Мелинды Гейтс финансирует как раз создание этих заводов по производству комаров", — отмечает экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН.

Откуда в Россию попадают насекомые-мутанты: заводы по химическому оружию стоят на Украине и в Грузии. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Aleksandar Malivuk

Военный эксперт продолжает, рассказывая, что появились комары-переносчики, которые в Африке живут, тропические комары, переносчики вируса денге, жёлтой лихорадки и других опасных заболеваний. Это, по мнению Игоря Никулина, результат деятельности американских военно-биологических лабораторий, которые активно работают на территории Украины.

Я думаю, что самая большая лаборатория находится возле Харькова, в 20 километрах, в Мерефе. В неё американцы вбухали больше 150 миллионов долларов. Там проводились испытания с октября 2019 года с коронавирусом Игорь Никулин Военный эксперт, микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН

"И ущерб от деятельности человека очень заметен", — продолжает эксперт и приводит в пример Сочи с уничтожением там Имеретинской низменности, где гнездились перелётные птицы, где было большое количество животных и растений из Красной книги.

Вот из-за этого там сейчас каждый год и наводнения, и ураганы, и торнадо, и оползни, и прочие прелести антропогенного воздействия. Потому что торнадо на территории Сочи никогда за последние 200 лет, скажем, не фиксировали, а теперь они почему-то каждый год Игорь Никулин Военный эксперт, микробиолог, экс-член комиссии по биологическому и химическому оружию ООН

Вот и получается, что 2024 год не столько кармический и волшебный, сколько собрал в себе последствия экспериментов с насекомыми на Украине и плохого обращения с природой. Которая взбунтовалась. А к какой версии склоняетесь вы — как думаете, Россию прокляли, пытаются исправить высшие силы или втихомолку ослабить вражеские силы?