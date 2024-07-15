Как справляют поминки в разных регионах России: традиции, о которых вы не знали

Проводить человека в последний путь всегда хочется хорошо, ведь так мы чтим его память и отдаём должное. Как правило, похороны приходятся на третий день после смерти. И, чтобы их организовать, у родственников и близких людей остаётся совсем мало времени. Помимо глобальных вопросов, таких как, например, место на кладбище, есть множество маленьких деталей, о которых важно не забыть, ведь они несут особый смысл. Конечно, поминальные традиции, как и другие, отличаются в зависимости от города, а иногда разница наблюдается даже в соседних сёлах. Life.ru расскажет о том, как справляют поминки в различных регионах.

Как провожают в последний путь на Урале

Особенности поминок на Урале: на 40-й день всем гостям раздают 40 ложек. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Tramp57

На Урале большинство традиций связано с народными суевериями. Первое, что делают уральцы после того, как гроб выносят из дома, — начинают уборку, чтобы отмыть жилище "от крови". Также у этой традиции есть и другая трактовка: некоторые считают, что душа остаётся дома, мечется, бьётся о стены и "пачкается". Поминальный обед после похорон называют горячим. На нём обязательными блюдами являются: кутья поминальная, кутья моленная, которая стояла у икон во время всех молитв, после чего её также окуривали, блинчики с мёдом, а потом по традиции едят "арбузное" — холодный суп с солёными помидорами, арбузами, свежими огурцами, залитыми рассолом от солёных огурцов и арбузов. Вместо "арбузного" могли подносить свекольник. Оба супа едят с пирогами мясными или рыбными. В конце поминок всем раздают узелки с конфетами, печеньями. На 40-й день также проводятся поминки, ведь считается, что в этот день определяется "место" души. Главной уральской традицией является то, что всем гостям раздают 40 ложек "на помин".

Поминки на Кубани: особенности и традиции

На Кубани запрещено пользоваться вилками и ножами на поминках. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Paustowski

На Кубани поминки принято проводить в кругу семьи и близких людей, всех подряд, как правило, не приглашают. Главной особенностью является то, что на Кубани категорически нельзя пользоваться вилками и ножами за поминальным столом. Считается, что ими можно уколоть душу усопшего. Все блюда едят ложками, поэтому они обычно мягкие. По традиции первой выносят кутью, потом уже переходят к горячему супу, как правило, предпочитают борщ. На второе могут подать пюре и мелконарезанное мясо с подливкой, ведь их не нужно накалывать. Из напитков принято ставить домашний компот.

Татарские поминальные обряды

По татарским традициям мужчинам и женщинам накрывают раздельные поминальные столы. Фото © ТАСС / Егор Алеев

Как известно, большинство татар исповедуют ислам, поэтому их поминальные традиции во многом связаны с религией. Например, хоронят умершего сидя, так как после погружения тела в землю начинают читать Коран и молиться. На поминальном столе у татар обязательно присутствует горячий суп и много мяса, особенно баранины. Главным блюдом является альба — мучная сладость. Обычно у татар не принято, чтобы женщины справляли поминки вместе с мужчинами, но в последнее время всё чаще стали делать общие столы. Также во время поминок нельзя употреблять алкоголь.