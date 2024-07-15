5 ложных мифов о заботе — этими действиями вы только калечите любимую зверушку Life.ru раскрывает, какие распространённые ошибки могут навредить вашим любимцам и как правильно ухаживать за ними, чтобы они были здоровы и счастливы. 15 июля, 14:40 5 запретных действий по отношению к домашним животным — можете ненароком убить зверушку. Обложка © Freepik

Любовь к домашним питомцам — дело святое. Мы стремимся обеспечить их всем самым лучшим, но иногда наши намерения могут обернуться для них не самыми приятными последствиями. Знание распространённых заблуждений о правильном уходе поможет вам избежать ошибок и сохранить здоровье четвероногих друзей. Давайте разберёмся, какие мифы могут вредить нашим питомцам.

Миф 1. Корма всегда должно быть много в миске

Как мы случайно гробим питомцев: перекорм и чем это грозит. Фото © Freepik

Многие владельцы считают, что больше еды — значит, больше любви. Но перекорм питомцев часто приводит к серьёзным проблемам со здоровьем, таким как ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Ваша кошка или собака может с аппетитом поедать все предложенные лакомства, но это не значит, что животному нужно столько еды. Следуйте рекомендациям по кормлению на упаковке и не забывайте консультироваться с ветеринаром. Здоровый рацион — залог долгой и активной жизни вашего любимца.

Миф 2. Можно давать всё, что ешь сам

Часто мы угощаем питомцев тем, что едим сами: это может быть кусочек колбасы, немного сметаны или даже сладости. Такие "вкусняшки" могут нанести серьёзный вред здоровью животных. Например, лук и чеснок, часто присутствующие в наших блюдах, токсичны для кошек и собак. Жирная сметана может вызвать проблемы с пищеварением, а шоколад вообще смертельно ядовит для всех домашних животных. Давайте оставим человеческую еду людям, а питомцам подберём специальные лакомства, которые безопасны и полезны для них.

Миф 3. В жару собак и кошек нужно брить

Почему нельзя стричь питомцев летом. Фото © Freepik / prostooleh

В жаркие дни нам кажется, что пушистым друзьям невыносимо тепло в их шубках, и мы спешим отвезти их к грумеру на стрижку. Но это большая ошибка. Шерсть помогает животным регулировать температуру тела и защищает их от солнечных ожогов. Вместо стрижки лучше обеспечить питомцу доступ к тени и достаточное количество воды. Так вы защитите его от перегрева и солнечных ожогов, сохранив при этом естественную защиту шерсти.

Миф 4. Спускать с поводка и не следить на даче

Самостоятельные прогулки питомцев могут быть очень опасными. В городах это связано с машинами и другими угрозами, но даже в деревне ваш питомец может заблудиться или столкнуться с дикими животными. Коты, родившиеся и выросшие дома, не имеют навыков, необходимых для безопасных прогулок. Лучший выход — прогулки на поводке и под присмотром хозяина. Так ваш друг останется невредим и сможет насладиться свежим воздухом.

Миф 5. Стерилизация и кастрация — это вредно для животных

Почему так важно стерилизовать и кастрировать домашних животных. Фото © Freepik

Многие владельцы боятся стерилизации и кастрации питомцев, считая операцию ненужной и вредной. Но эта процедура безопасна и даже полезна. Она предотвращает множество заболеваний и избавляет животное от стресса, связанного с размножением. Если вы не планируете разводить потомство, стерилизация или кастрация — лучший выбор для здоровья питомца. Кошки и собаки живут дольше и счастливее, когда их организм не изнашивается постоянными родами и гормональными перепадами.

Забота о питомцах — это не только ласка и угощения. Это ответственность за их здоровье и благополучие. Изучайте потребности своих любимцев, консультируйтесь с ветеринарами и создавайте для них комфортные условия. Правильный уход и внимание помогут вашим друзьям жить дольше и счастливее. Заботьтесь о питомцах правильно, и они ответят вам верной и преданной любовью. Но будьте осторожнее, когда берёте четвероногих в отпуск: есть породы собак, не умеющие плавать.

Авторы Сергей Трофимов