Не берите их на море: 6 пород собак, которые не умеют плавать

В жаркую погоду так приятно искупаться в прохладном водоёме. Многие пушистики тоже любят освежиться и по уши залезть в воду. Особенно хорошо плавают собаки. Они способны долго грести лапами и практически не мёрзнут в воде. Но такими способностями природа наделила не все породы. Оказывается, некоторые собачки не могут плавать из-за своих анатомических особенностей. Life.ru подготовил подборку шести пород собак, которые не умеют плавать.

Корги не умеют плавать

Корги не могут плавать из-за коротких лап и непропорционального тела. Фото © Freepik

Корги воду любят, но вот пускать их в неё не следует, так как они запросто могут утонуть. Плавать эта порода не умеет из-за своего непропорционального тела. Короткие лапки не могут долго грести и обеспечивать необходимую поддержку. А пушистая попка постоянно всплывает.

Ши-тцу тоже плохие пловцы

Порода собак ши-тцу абсолютно не приспособлена к воде. Во-первых, они слишком маленькие и быстро замерзают, а во-вторых, лапки этих собак неспособны выдерживать вес тела в воде, к тому же ими не очень удобно грести.

Порода собак, кто не умеет плавать: такса

Такс нельзя подпускать к водоёмам, потому что они не умеют плавать. Фото © Freepik / wirestock

Ещё одна порода собак, не умеющих плавать, — таксы. Пёсели не прочь поиграться в воде, но для них это может закончиться не лучшим образом. Как всегда, дело в анатомии и, конечно, коротких лапках. Если вы решили взять таксу на водную прогулку, то на неё лучше надеть специальный спасательный жилет, ведь в случае чего шансы выплыть у этой крошки очень малы.

Не пускайте бульдогов в воду

Бульдоги тоже не отличаются идеальным телосложением для плавания, но главная их проблема — сплюснутая морда. При плавании вода запросто может попасть собаке породы бульдог в нос, из-за чего пёс начнёт захлёбываться. Этих крепышей лучше оставить на песочке подальше от моря, потому что водные процедуры точно не для них.

Порода собак, которая не умеет плавать: мопс

При плавании мопсам трудно дышать из-за особенностей их морды. Фото © Freepik / diana.grytsku

У мопсов проблема практически та же, что и у бульдогов. Сплюснутая морда этой породы собак не позволяет им спокойно дышать при активных движениях. Проплыть несколько метров мопс вполне сможет, но держаться на воде долго будет очень тяжело. Их тело не приспособлено к таким нагрузкам, как плавание, поэтому если вы хотите охладить питомца, то можете купить детский бассейн, в котором мопс будет стоять и точно не утонет.

Бассет-хаунд сразу пойдёт ко дну

Бассет-хаундам можно максимум "помочить ножки". Помимо коротких лап и непропорционального тела у пёселей очень большая голова, которую сложно держать над водой при плавании. Также собаки породы бассет-хаунд славятся своими длинными ушами, которые точно не стоит мочить, чтобы не допустить попадания с водой инфекции.