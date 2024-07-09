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9 июля, 14:29

Химик раскрыла опасность "мясного клея", которым балуются производители колбас и ветчины

Эксперт Поликарпова: "Мясной клей" в больших количествах вреден для человека

"Мясной клей" в больших количествах вреден для человека. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladeep

"Мясной клей" в больших количествах вреден для человека. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Vladeep

"Мясной клей", с которым начали перегибать производители колбас, ветчины и котлет, в умеренных количествах безвреден для человека, но представляет опасность для здоровья в больших дозах. О добавке Life.ru рассказали старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения Людмила Поликарпова и преподаватель медицинского факультета МГОУ, хирург Александр Умнов.

По словам Поликарповой, "мясной клей" — это продукт не искусственного происхождения. Главный его компонент — трансглутаминаза — вырабатывается отдельными видами микроорганизмов и не является ГМО. Вместе с ней "мясной клей" представляет смесь ферментов, мальтодекстрина и протеинов. Он придаёт нужную форму, текстуру и цвет мясным изделиям. Колбаса, ветчина, котлеты — всё это изготавливается с использованием "мясного клея", объяснила химик.

Определить наличие "мясного клея" в продукции легко, достаточно взглянуть на этикетку. Производители обязаны перечислять все добавки. Также она советует обращать внимание на текстуру и консистенцию мясной продукции. Наличие "клея" может делать изделие более плотным и вязким, рассказывает Поликарпова.

Опасность употребления изделий с "мясным клеем" заключается в различных химических добавках и консервантах в составе, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Опасно и употребление слишком большого количества "мясного клея". Организации по стандартизации продуктов питания установили норму потребления данной добавки — не более 50 граммов "мясного клея" в день. Потребление добавки в соответствии с такими нормами не представляет опасности для здоровья.

Людмила Поликарпова

Старший преподаватель кафедры теоретической и прикладной химии Государственного университета просвещения

Опасность употребления изделий с "мясным клеем" заключается в различных химических добавках и консервантах в составе, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Опасно и употребление слишком большого количества "мясного клея". Организации по стандартизации продуктов питания установили норму потребления данной добавки — не более 50 граммов "мясного клея" в день. Потребление добавки в соответствии с такими нормами не представляет опасности для здоровья.
Опасность употребления изделий с "мясным клеем" заключается в различных химических добавках и консервантах в составе, которые могут негативно повлиять на здоровье человека. Опасно и употребление слишком большого количества "мясного клея". Организации по стандартизации продуктов питания установили норму потребления данной добавки — не более 50 граммов "мясного клея" в день. Потребление добавки в соответствии с такими нормами не представляет опасности для здоровья.

Умнов в свою очередь отметил, что "мясной клей" — это вырабатываемый фермент некоторыми бактериями, меняющий структуру белков. Под его воздействием разрозненные кусочки мяса соединяются в один условный "стейк" или колбасообразную структуру.

Он пояснил, что данный фермент воздействует и на белки растительного происхождения (соя). По его словам, добавка может спровоцировать воспалительные и аутоиммунные реакции в организме. А также, склеивая другие элементы и остатки, она способна создать опасный "компот", в котором может начаться брожение, вследствие чего есть вероятность развития опасного отравления.

В твороге российских производителей нашли "мясной клей" и кишечную палочку
В твороге российских производителей нашли "мясной клей" и кишечную палочку

Ранее Life.ru писал, что российские производители стали чаще добавлять при производстве в свою продукцию "мясной клей". Примечательно, что, согласно действующему законодательству, микробная трансглутаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешённых для применения при производстве.

Ольга Годуненко
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