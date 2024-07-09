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9 июля, 02:40

От мяса до творога: В России стали чаще использовать опасные добавки в продуктах

"Известия": В России стали чаще добавлять "мясной клей" в продукты

В России стали чаще добавлять "мясной клей" в продукты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

В России стали чаще добавлять "мясной клей" в продукты. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Akimov Igor

В России производители мясной и молочной продукции всё чаще стали использовать так называемый в народе "мясной клей" — микробную трансглютаминазу (мТГ), которая увеличивает объём изделия. Как передают корреспонденты газеты "Известия", эта запрещённая действующим российским законодательством добавка может соединить несоединимые пищевые белки и в 10 раз сократить цикл изготовления, тем самым снизив себестоимость товара.

В связи с этим журналисты ознакомились с предостережениями Россельхознадзора, Роспотребнадзора и статистикой самих служб. В них указано, что за прошлый год таких случаев было 25, что вдвое больше, чем годом ранее. Стоит отметить, что в текущем году подобных нарушений было зарегистрировано уже 28.

"Мясной клей" также вреден для здоровья. В частности, его содержание в продуктах увеличивает риск бактериального заражения и болезней пищевого происхождения.

"По действующему законодательству, микробная трансглютаминаза не входит в перечень пищевых добавок, разрешённых для применения при производстве. Этот фермент используется недобросовестными производителями при производстве сыров, йогурта, творога, мясной продукции в целях увеличения массы до 25% за счёт удержания влаги, а также для соединения ("склеивания") животных и растительных белков, чем пользуются изготовители", — рассказали корреспондентам "Известий" в Роспотребнадзоре, подчеркнув, что сотрудники ведомства постоянно следят за качеством и безопасностью пищевой продукции.

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В середине мая текущего года Life.ru сообщал, что специалисты "Роскачества" нашли в твороге жирностью пять процентов некоторых производителей "мясной клей". Образцы творога были проверены по 77 показателям.

Алексей Соловьёв
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