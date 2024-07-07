В Бурятии выросло число отравившихся роллами, у всех — сальмонеллёз
Роспотребнадзор: В Бурятии у 75 отравившихся едой из кафе выявили сальмонеллёз
У 75 отравившихся роллами из кафе в Гусиноозерске выявили сальмонеллёз, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора по Бурятии. Среди пострадавших — 42 ребёнка.
"Групповая заболеваемость носит пищевой характер и связана с употреблением готовой продукции, изготовленной предприятием общественного питания (служба доставки) города Гусиноозёрска, инфицированной возбудителем сальмонеллёза", — говорится в сообщении.
Напомним, о массовом отравлении в Гусиноозёрске стало известно 6 июля. Все пострадавшие заказали через доставку роллы из местного кафе. Проводится проверка.
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