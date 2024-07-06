Профессор рассказал, что нужно сделать с речной рыбой перед готовкой, чтобы не отравиться

Рыба, выловленная в водоёмах Московского региона, может быть заражена паразитами и отравлена тяжёлыми металлами. Об этом в разговоре с RT предупредил профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Росбиотеха Игорь Гламаздин.

"В мясе рыбы могут накапливаться соли тяжёлых металлов и нефтепродукты, а также содержаться личинки паразитов", — объяснил он.

Со слов специалиста, употребление в пищу мяса речной рыбы — это всегда большой риск, так как в ней могут содержаться разносчики тяжёлых инфекционных болезней. Примечательно, что самостоятельно определить наличие паразитов не всегда возможно.

В целях безопасности эксперт советует отдавать предпочтение рыбе, которая имеет способность самостоятельно справляться с паразитами за счёт особых биологических механизмов. К таким относятся сазан, карп, карась, окунь, голец, судак и щука, отметил эксперт.

Также перед приготовлением следует тщательно очистить и термически обработать рыбу — оставить в морозилке на 15 минут, сварить или прожарить.