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6 июля, 09:19

Профессор рассказал, что нужно сделать с речной рыбой перед готовкой, чтобы не отравиться

Ветеринар Гламаздин: Речную рыбу перед готовкой следует выдержать в морозилке

Рыба, выловленная в водоёмах Московского региона, может быть заражена паразитами и отравлена тяжёлыми металлами. Об этом в разговоре с RT предупредил профессор, доктор ветеринарных наук, директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Росбиотеха Игорь Гламаздин.

"В мясе рыбы могут накапливаться соли тяжёлых металлов и нефтепродукты, а также содержаться личинки паразитов",  объяснил он.

Со слов специалиста, употребление в пищу мяса речной рыбы — это всегда большой риск, так как в ней могут содержаться разносчики тяжёлых инфекционных болезней. Примечательно, что самостоятельно определить наличие паразитов не всегда возможно.

В целях безопасности эксперт советует отдавать предпочтение рыбе, которая имеет способность самостоятельно справляться с паразитами за счёт особых биологических механизмов. К таким относятся сазан, карп, карась, окунь, голец, судак и щука, отметил эксперт.

Также перед приготовлением следует тщательно очистить и термически обработать рыбу — оставить в морозилке на 15 минут, сварить или прожарить.

Врач назвала виды рыб, от которых с большей вероятностью можно подхватить паразитов
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Ранее Life.ru рассказал о десяти видах рыб, которых нельзя ловить в Подмосковье. К ним отнесли вымирающего европейского хариуса и обыкновенного сома.

Обложка ©

Freepik

Мария Любицкая
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