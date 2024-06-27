Врач назвала виды рыб, от которых с большей вероятностью можно подхватить паразитов
Врач Кашух: От речной рыбы можно подхватить описторхоз
От речной рыбы можно подхватить описторхоз. © Freepik.com
Сегодня, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. В связи с этим Life.ru узнал у гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, безопасно ли есть самостоятельно выловленную рыбу, а также от каких видов с большей вероятностью можно подхватить паразитов.
В первую очередь врач не советует употреблять рыбу, пойманную в городских водоёмах: реках, озёрах, прудах.
Всё дело в том, что любой город, особенно крупный, — это серьёзный источник загрязнения окружающей среды. Отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод, пары бензиновых выхлопов — всё это с дождевой или грунтовой водой оказывается в водоёме. Зачастую все эти вещества вбирают в себя водоросли. Ими питается планктон, а планктоном — рыбы. И так по пищевой цепочке токсичные вещества оказываются в мясе рыб.
Ещё одна опасность речной и озёрной рыбы состоит в том, что она может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Одно из них — описторхоз. Первые симптомы болезни: повышенная температура, зудящая сыпь на коже, головная боль, пожелтение белков глаз и кожи, ломота в мышцах. Эти признаки могут появиться спустя 2–4 недели после инфицирования и сохраняться в течение пары месяцев.
Но описторхоз не единственная проблема. От пресноводной рыбы можно заразиться дифиллоботриозом (его вызывает ленточный червь) и лернеозом (возбудители — мелкие рачки-паразиты), предупреждает Кашух.
Наиболее опасны в плане паразитарных инфекций: щука, налим, ёрш, окунь, карась, линь, карп, толстолобик.
Чтобы минимизировать риск заражения, врач советует придерживаться простых правил:
- Внимательно осматривать пойманную рыбу (пятна и наросты на чешуе могут указывать на паразитов).
- Термически обрабатывать её (жарить не менее 20 минут, варить — 15 минут).
- Засаливать и вялить рыбу в течение 14 дней.
- Коптить рыбу дымом не рекомендуется — такой способ приготовления не обезвреживает паразитов, в том числе описторхов.
А ещё в преддверии Дня рыболовства Life.ru писал про десять видов рыб, которые запрещено ловить в Московской области, так как они занесены в региональную Красную книгу.