Врач назвала виды рыб, от которых с большей вероятностью можно подхватить паразитов Врач Кашух: От речной рыбы можно подхватить описторхоз 27 июня, 09:10 От речной рыбы можно подхватить описторхоз. © Freepik.com

Сегодня, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. В связи с этим Life.ru узнал у гастроэнтеролога, кандидата медицинских наук Екатерины Кашух, безопасно ли есть самостоятельно выловленную рыбу, а также от каких видов с большей вероятностью можно подхватить паразитов.

В первую очередь врач не советует употреблять рыбу, пойманную в городских водоёмах: реках, озёрах, прудах.

Всё дело в том, что любой город, особенно крупный, — это серьёзный источник загрязнения окружающей среды. Отходы промышленных предприятий, испарения сточных вод, пары бензиновых выхлопов — всё это с дождевой или грунтовой водой оказывается в водоёме. Зачастую все эти вещества вбирают в себя водоросли. Ими питается планктон, а планктоном — рыбы. И так по пищевой цепочке токсичные вещества оказываются в мясе рыб. Екатерина Кашух Гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории "Гемотест"

Ещё одна опасность речной и озёрной рыбы состоит в том, что она может быть переносчиком паразитарных заболеваний. Одно из них — описторхоз. Первые симптомы болезни: повышенная температура, зудящая сыпь на коже, головная боль, пожелтение белков глаз и кожи, ломота в мышцах. Эти признаки могут появиться спустя 2–4 недели после инфицирования и сохраняться в течение пары месяцев.

Но описторхоз не единственная проблема. От пресноводной рыбы можно заразиться дифиллоботриозом (его вызывает ленточный червь) и лернеозом (возбудители — мелкие рачки-паразиты), предупреждает Кашух.

Наиболее опасны в плане паразитарных инфекций: щука, налим, ёрш, окунь, карась, линь, карп, толстолобик.

Чтобы минимизировать риск заражения, врач советует придерживаться простых правил: Внимательно осматривать пойманную рыбу (пятна и наросты на чешуе могут указывать на паразитов).

Термически обрабатывать её (жарить не менее 20 минут, варить — 15 минут).

Засаливать и вялить рыбу в течение 14 дней.

Коптить рыбу дымом не рекомендуется — такой способ приготовления не обезвреживает паразитов, в том числе описторхов.

А ещё в преддверии Дня рыболовства Life.ru писал про десять видов рыб, которые запрещено ловить в Московской области, так как они занесены в региональную Красную книгу.