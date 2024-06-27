Всемирный день рыболовства: 3 самых вкусных и простых рецепта советской ухи

27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. В России это развлечение особенно любят, да и рыбы у нас на любой вкус. Ещё в Советском Союзе мужчины каждые выходные ходили на рыбалку. Это был приятный, а главное, бесплатный способ добычи вкусной закуски. Большого разнообразия продуктов в те годы не было, зато всё вкусно готовили.

Самым сытным и недорогим блюдом всегда считался суп, его можно было сварить хоть на неделю вперёд. В семьях, в которых мужчина был рыбаком, чаще всего готовили, как нетрудно догадаться, уху. Life.ru вспомнит и расскажет о трёх самых вкусных советских рецептах ухи, повторить в домашних условиях которые сможет каждый россиянин.

Уха по-русски — тайный рецепт

Уху по-русски очень любили в Советском Союзе, но многие рецепт этого супа забыли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dementieva Iryna

Ох уж этот запах свежесваренной ухи! Блюдо имеет древние корни и является неотъемлемой частью кулинарного наследия России. Сейчас этот рыбный суп уже не так популярен. Но мы уверены, что вам точно стоит попробовать сварить уху по-русски — и она запросто заменит на вашем столе борщ или куриный суп.

Для приготовления ухи по-русски нам понадобятся следующие ингредиенты: 1 килограмм рыбы (лучше всего использовать карпа, щуку или судака);

2 литра воды;

4 картофелины;

2 луковицы;

2 моркови;

1 столовая ложка растительного масла;

соль, перец, лавровый лист — по вкусу.

Как приготовить в домашних условиях уху времён СССР

1. Нужно очистить рыбу, нарезать на куски и положить в кастрюлю с водой. 2. Довести до кипения, убавить огонь и варить 20–30 минут. 3. Мелко порезать и обжарить лук с морковью на масле до золотистого цвета. 4. Добавить нарезанный картофель, лук и морковь. 5. После остаётся лишь посолить, поперчить, положить лавровый лист и варить ещё 15–20 минут. 6. Подавать уху лучше горячей и посыпав зеленью.

Уха по-советски: пошаговый рецепт

Уху по-советски особенно любили на Севере. Тайный рецепт СССР вспомнил Life.ru и рассказал вам. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков

Уха по-советски отличалась от обычной своей нежностью за счёт перловки, а также была очень сытной. Помимо крупы важным ингредиентом считается помидор, он придаёт супу пикантную кислинку и насыщенность.

Ингредиенты: 100 грамм перловки;

1 морковь;

3 помидора;

1 пучок петрушки, укропа;

3 зубчика чеснока;

1 шт. перца;

4 картошки;

1 шт. репчатого лука;

50 грамм масла оливкового;

1 килограмм белой рыбы;

3 литра воды.

Как приготовить уху по-советски: подробный рецепт

Шаг 1. Замочить перловку в миске примерно за полчаса до того, как начнёт готовиться суп. Шаг 2. Морковь, лук, перец и помидор нужно очистить от кожуры и мелко порезать. Шаг 3. Почистить и порезать картофель. Шаг 4. Помыть и очистить рыбу, после нарезать большими кусками. Шаг 5. Зелень и чеснок следует измельчить. Шаг 6. Перловку нужно закинуть в кипящую воду вместе с картофелем и варить на слабом огне 20 минут. Шаг 7. Добавить овощи, соль, перец, чеснок и рыбу (следите, чтобы рыба не разварилась). Шаг 8. Подавайте уху, сверху посыпав зеленью.

Простой рецепт ухи с рисом, как во времена СССР

Уха с рисом — сытное и вкусное блюдо СССР, которое готовили все рыбаки. Фото © ТАСС / Евгений Логвинов

Как и с перловкой, уха с рисом очень сытная. Вместо помидора в неё добавляют томатную пасту, так вкус получается ещё более насыщенным, главное, выбрать хорошую и вкусную, чтобы не испортить суп. Кстати, многие любители ухи расходятся во мнениях: одни любят добавлять в блюдо разные ингредиенты, в том числе крупы, а другие считают, что настоящая уха должна состоять только из рыбного бульона.

Ингредиенты для ухи с рисом: 500 г рыбы (лосось, сёмга или треска);

1 стакан риса;

2 луковицы;

2 моркови;

1 столовая ложка томатной пасты;

соль, перец, зелень — по вкусу.

Как приготовить уху с рисом дома, как в СССР

1. Нарежьте рыбу на куски и положите в кастрюлю с водой. 2. Доведите до кипения, добавьте рис. 3. Обжарьте нарезанный лук с морковью и добавьте томатную пасту, после тщательно перемешайте. 4. Добавьте обжарку в уху, посолите, поперчите и варите до готовности риса. 5. Как и в других рецептах, готовый суп лучше подавать, посыпав зеленью.