Всемирный день рыболовства: 3 самых вкусных и простых рецепта советской ухи
В СССР всё казалось вкуснее. Продукты были лучше и даже рыба в водоёмах не такая, как сейчас, — именно так считают дедушки-рыбаки и их жёны, которые каждый раз после удачного улова варили уху. В наши дни об этих рецептах любимого рыбного супа совсем позабыли.
27 июня отмечают Всемирный день рыболовства. В России это развлечение особенно любят, да и рыбы у нас на любой вкус. Ещё в Советском Союзе мужчины каждые выходные ходили на рыбалку. Это был приятный, а главное, бесплатный способ добычи вкусной закуски. Большого разнообразия продуктов в те годы не было, зато всё вкусно готовили.
Самым сытным и недорогим блюдом всегда считался суп, его можно было сварить хоть на неделю вперёд. В семьях, в которых мужчина был рыбаком, чаще всего готовили, как нетрудно догадаться, уху. Life.ru вспомнит и расскажет о трёх самых вкусных советских рецептах ухи, повторить в домашних условиях которые сможет каждый россиянин.
Уха по-русски — тайный рецепт
Уху по-русски очень любили в Советском Союзе, но многие рецепт этого супа забыли. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Dementieva Iryna
Ох уж этот запах свежесваренной ухи! Блюдо имеет древние корни и является неотъемлемой частью кулинарного наследия России. Сейчас этот рыбный суп уже не так популярен. Но мы уверены, что вам точно стоит попробовать сварить уху по-русски — и она запросто заменит на вашем столе борщ или куриный суп.
Для приготовления ухи по-русски нам понадобятся следующие ингредиенты:
- 1 килограмм рыбы (лучше всего использовать карпа, щуку или судака);
- 2 литра воды;
- 4 картофелины;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 1 столовая ложка растительного масла;
- соль, перец, лавровый лист — по вкусу.
Как приготовить в домашних условиях уху времён СССР
1. Нужно очистить рыбу, нарезать на куски и положить в кастрюлю с водой.
2. Довести до кипения, убавить огонь и варить 20–30 минут.
3. Мелко порезать и обжарить лук с морковью на масле до золотистого цвета.
4. Добавить нарезанный картофель, лук и морковь.
5. После остаётся лишь посолить, поперчить, положить лавровый лист и варить ещё 15–20 минут.
6. Подавать уху лучше горячей и посыпав зеленью.
Уха по-советски: пошаговый рецепт
Уху по-советски особенно любили на Севере. Тайный рецепт СССР вспомнил Life.ru и рассказал вам. Фото © ТАСС / Виктор Садчиков
Уха по-советски отличалась от обычной своей нежностью за счёт перловки, а также была очень сытной. Помимо крупы важным ингредиентом считается помидор, он придаёт супу пикантную кислинку и насыщенность.
Ингредиенты:
- 100 грамм перловки;
- 1 морковь;
- 3 помидора;
- 1 пучок петрушки, укропа;
- 3 зубчика чеснока;
- 1 шт. перца;
- 4 картошки;
- 1 шт. репчатого лука;
- 50 грамм масла оливкового;
- 1 килограмм белой рыбы;
- 3 литра воды.
Как приготовить уху по-советски: подробный рецепт
Шаг 1. Замочить перловку в миске примерно за полчаса до того, как начнёт готовиться суп.
Шаг 2. Морковь, лук, перец и помидор нужно очистить от кожуры и мелко порезать.
Шаг 3. Почистить и порезать картофель.
Шаг 4. Помыть и очистить рыбу, после нарезать большими кусками.
Шаг 5. Зелень и чеснок следует измельчить.
Шаг 6. Перловку нужно закинуть в кипящую воду вместе с картофелем и варить на слабом огне 20 минут.
Шаг 7. Добавить овощи, соль, перец, чеснок и рыбу (следите, чтобы рыба не разварилась).
Шаг 8. Подавайте уху, сверху посыпав зеленью.
Простой рецепт ухи с рисом, как во времена СССР
Уха с рисом — сытное и вкусное блюдо СССР, которое готовили все рыбаки. Фото © ТАСС / Евгений Логвинов
Как и с перловкой, уха с рисом очень сытная. Вместо помидора в неё добавляют томатную пасту, так вкус получается ещё более насыщенным, главное, выбрать хорошую и вкусную, чтобы не испортить суп. Кстати, многие любители ухи расходятся во мнениях: одни любят добавлять в блюдо разные ингредиенты, в том числе крупы, а другие считают, что настоящая уха должна состоять только из рыбного бульона.
Ингредиенты для ухи с рисом:
- 500 г рыбы (лосось, сёмга или треска);
- 1 стакан риса;
- 2 луковицы;
- 2 моркови;
- 1 столовая ложка томатной пасты;
- соль, перец, зелень — по вкусу.
Как приготовить уху с рисом дома, как в СССР
1. Нарежьте рыбу на куски и положите в кастрюлю с водой.
2. Доведите до кипения, добавьте рис.
3. Обжарьте нарезанный лук с морковью и добавьте томатную пасту, после тщательно перемешайте.
4. Добавьте обжарку в уху, посолите, поперчите и варите до готовности риса.
5. Как и в других рецептах, готовый суп лучше подавать, посыпав зеленью.
Удивительно, как одно и то же блюдо можно по-разному приготовить. Даже если кажется, что оно приелось, возможно, просто стоит попробовать другой рецепт! Ранее Life.ru рассказал о секретном рецепте окрошки по-сталински.
ТАСС / Николай Акимов