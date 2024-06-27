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27 июня, 05:26

В России предложили ввести новую выплату для родителей

Минобрнауки хочет ввести стипендию в размере МРОТ для родителей-студентов

Минобрнауки предлагает каждый месяц выплачивать учащимся в вузах родителям детей дошкольного возраста стипендию в размере МРОТ. Выплата будет включена в нацпроект "Семья". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение из министерства.

"Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребёнком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", — сказано в сообщении.

По информации Минобрнауки, 452 университета в России уже выплачивают материальные пособия женщинам, родившим ребёнка во время обучения. Также в 347 вузах предусмотрены выплаты для одиноких матерей или отцов.

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О запуске нацпроекта "Семья" Владимир Путин объявил в конце февраля. Планируется, что инициатива благоприятно повлияет на рождаемость и даст новые возможности для поддержки семей с детьми. В его рамках будут приниматься решения, направленные на прекращение тенденции убыли населения.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dusan Petkovic

Владимир Озеров
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