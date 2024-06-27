В России предложили ввести новую выплату для родителей

Минобрнауки предлагает каждый месяц выплачивать учащимся в вузах родителям детей дошкольного возраста стипендию в размере МРОТ. Выплата будет включена в нацпроект "Семья". Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение из министерства.

"Минобрнауки России направило в Минтруд России предложения о включении в национальный проект "Семья" ежемесячной социальной стипендии обучающимся матерям (отцам) с ребёнком (детьми) на содержание детей дошкольного возраста в размере МРОТ", — сказано в сообщении.