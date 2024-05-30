Буцкая в ходе круглого стола ЭИСИ рассказала, какие решения должны наполнить нацпроект "Семья"
Новый национальный проект "Семья" должен быть наполнен эффективными решениями, которые позволят переломить тенденцию убыли населения. Об этом рассказала первый зампредседателя Комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая в ходе круглого стола ЭИСИ "Семь национальных целей: какую Россию мы строим". По её словам, необходимостью решения вопросов демографии сегодня пронизана вся наша жизнь.
Сегодня нет ни одной отрасли, которая бы не касалась материнства и детства, отметила Татьяна Буцкая. Видео © Telegram / ЭИСИ
"Там будут вопросы, которые касаются доходов семьи, размера крыши над головой, детских садов и образования, медицины, туризма, детских товаров. То есть нет ни одной отрасли, которая бы не касалась материнства и детства", — отметила парламентарий.
Напомним, что в ходе Послания Федеральному собранию 29 февраля президент Владимир Путин объявил о старте пяти новых нацпроектов: "Семья", "Продолжительная и активная жизнь", "Молодёжь России", "Кадры" и "Экономика данных". Реализация национальных проектов в России проводится с 2018 года. Тогда был подписан указ о первых 12 проектах в области демографии, экологии, здравоохранения, образования, городской среды и других сфер жизни.
АГН "Москва" / Ярослав Чингаев