Русская легенда НХЛ Сергей Березин внезапно умер в США
Автор первого хет‑трика в истории сборной РФ по хоккею Березин умер в 52 года
Сергей Березин. Фото © Ассоциация выпускников НХЛ
Бывший нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто" Сергей Березин скончался в возрасте 52 лет. Печальное известие сообщает пресс-служба НХЛ без уточнения причин. Ассоциация выпускников НХЛ со своей стороны выразила соболезнования в связи со смертью российского хоккеиста.
"Ассоциация выпускников НХЛ убита горем, узнав о внезапной кончине Сергея Березина в возрасте 52 лет. На пенсии ему нравилось тренировать второстепенный хоккей, играть в теннис и, самое главное, проводить время с семьёй. Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье, друзьям и бывшим товарищам по команде Сергея в это чрезвычайно трудное время", — сказано в сообщении.
Березин стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира 1991 года в составе сборной СССР. За команду России он ездил на Олимпийские игры 1994 года и чемпионат мира 1996 года. Березин прославился как автор первого хет-трика в истории сборной РФ во время матча группового этапа ЧМ-1995. Тогда хоккеист забросил три шайбы в ворота сборной Швейцарии, российская команда же в итоге выиграла со счётом 8:0. С 1994-го Березин играл в НХЛ за команду "Торонто Мейпл Лифс". Также он выступал за "Вашингтон Кэпиталз", "Чикаго Блэкхокс", "Монреаль Канадиенс" и "Финикс Койотис".
А ранее Life.ru писал, что в Екатеринбурге скончался семикратный чемпион мира по хоккею с мячом Николай Дураков. Ему было 89 лет. Спортсмен в 1953–1954 годах выступал за "Металлург" из Нижнего Тагила, после чего на протяжении 22 лет (1954–1976) играл в составе хоккейного клуба "СКА-Свердловск", с которым стал девятикратным чемпионом СССР.