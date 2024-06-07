Глава Камчатки на ПМЭФ забил тревогу из-за поколения, "которое разучится есть рыбу"

Потребление рыбы в России за последние пять лет упало с 23,7 до 22 килограммов на человека. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Он напомнил, что, в соответствии с рекомендациями российского Минздрава, ежегодная норма потребления рыбы составляет 28 килограммов на человека. При этом у молодёжи показатели самые тревожные. Так, по словам губернатора, среди молодых людей еженедельное потребление рыбы за пять лет сократилось аж в два с половиной раза.

"Если не будут приняты системные общегосударственные меры, то мы рискуем получить молодое поколение, которое разучится есть рыбу", — отметил Солодов.

Он также добавил, что в некоторых странах объём потребления рыбы — это предмет целенаправленной политики. Наибольших успехов в этом плане достиг Китай, который нарастил потребление рыбы примерно в два раза — сегодня норма приближается к 40 килограммам на человека в год.