Гибель президента Ирана
Покушение на премьера Словакии
Новый кабмин

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 01:30

Названа рыба, которая закроет суточную потребность в омега-3

Терапевт Фролова: 100 граммов мойвы закрывают суточную потребность в омега-3

Мойва является рыбой – лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Как рассказала "Газете.ru" врач-терапевт Людмила Фролова, всего 100 граммов этого морского животного содержат в себе 1,44 грамма омега-3.

По словам эксперта, такое количество данного продукта может закрыть суточную потребность взрослого человека в омега-3. Медик подчеркнула, что оптимальным уровнем потребления омега-3 считается один грамм в сутки. Максимальная суточная доза для этих жирных кислот составляет три грамма.

Доктор добавила, что человеческий организм не синтезирует эти вещества — омега-3 попадает в него через пищу (или таблетки). Данные жирные кислоты помогают в борьбе с онкологией, лечат суставы и нормализуют обмен веществ.

"Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний", — заключила Фролова, отметив, что легко усваиваемый белок мойвы является отличным выбором для различного специализированного питания.

Есть и молодеть: Диетолог назвала замедляющие старение продукты
Есть и молодеть: Диетолог назвала замедляющие старение продукты

Ранее Life.ru писал, что риск развития аллергии могут снизить витамины и ряд пищевых веществ. Так, например, бороться с этим недугом помогает употребление продуктов с витамином C.

Обложка ©

ИТАР-ТАСС / Игорь Бурмистров

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Здоровое питание
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров