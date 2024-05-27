Названа рыба, которая закроет суточную потребность в омега-3

Мойва является рыбой – лидером по содержанию полиненасыщенных жирных кислот. Как рассказала "Газете.ru" врач-терапевт Людмила Фролова, всего 100 граммов этого морского животного содержат в себе 1,44 грамма омега-3.

По словам эксперта, такое количество данного продукта может закрыть суточную потребность взрослого человека в омега-3. Медик подчеркнула, что оптимальным уровнем потребления омега-3 считается один грамм в сутки. Максимальная суточная доза для этих жирных кислот составляет три грамма.

Доктор добавила, что человеческий организм не синтезирует эти вещества — омега-3 попадает в него через пищу (или таблетки). Данные жирные кислоты помогают в борьбе с онкологией, лечат суставы и нормализуют обмен веществ.

"Регулярное употребление мойвы способствует сохранению мышечной массы. Кроме того, мойва содержит большое количество антиоксидантов, которые защищают клетки организма от вредного воздействия свободных радикалов, предотвращая преждевременное старение и развитие хронических заболеваний", — заключила Фролова, отметив, что легко усваиваемый белок мойвы является отличным выбором для различного специализированного питания.