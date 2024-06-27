Названы десять видов рыб, которых нельзя ловить в Подмосковье

В четверг, 27 июня, отмечается Всемирный день рыболовства. В связи с этим интернет-издание Regions напомнило, что в Московской области есть десять видов рыб, которые ловить запрещено, так как они занесены в региональную Красную книгу.

Среди них обыкновенный подкаменщик, вымирающий европейский хариус и обыкновенный сом. Первый обитает в заказнике "Остепнённые склоны правобережья долины реки Полосни" в Серебряно-Прудском районе, второго можно найти в реке Лутосне, протекающей через Дмитров, Солнечногорск и Клин, а третий встречается в реке Оке, нижнем и среднем течении рек Москвы, Клязьмы.

Помимо того, в Красной книге региона находятся жерех, чехонь, волжский подуст, белоглазка, синец и стерлядь, которые можно встретить в Подмосковье. Также в списке запрещённых — европейская ручьевая минога. Она водится в реках Клязьме, Сестре и Яхроме. Напомним, что за вылов краснокнижных рыб предусмотрен не только штраф: можно нарваться и на тюремный срок.