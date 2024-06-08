В России запретят вылов популярной рыбы
Росрыболовство: Вылов воблы в Волге и Каспийском море в 2025 году будет запрещён
Промышленный вылов воблы в низовьях Волги и Каспийском море в 2025 году будет запрещён. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.
"К сожалению, изъятие воблы и рыбаками, и любителями <…> может её падающий запас добить. <…> В этом году у нас ещё было разрешение промышленного рыболовства — на 10 дней. В следующем году мы не устанавливаем вообще объёмы для промышленного рыболовства", — сказал он в разговоре с журналистами.
Соколов отметил, что популяция может быстро восстановиться, поскольку вобла плодовита и обладает хорошей выживаемостью. При этом он подчеркнул, что для увеличения запаса этой рыбы недостаточно просто запретить её вылов. По словам представителя Росрыболовства, должны быть обеспечены необходимые условия для естественного нереста. В частности, речь идёт о воде.
А ранее губернатор Камчатского края Владимир Солодов, выступая на ПМЭФ, заявил, что потребление рыбы в России за последние пять лет упало с 23,7 до 22 килограммов на человека. При этом у молодёжи показатели самые тревожные. Так, по словам Солодова, среди молодых людей еженедельное потребление рыбы за пять лет сократилось аж в два с половиной раза.