В России запретят вылов популярной рыбы

Промышленный вылов воблы в низовьях Волги и Каспийском море в 2025 году будет запрещён. Об этом на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2024) заявил заместитель руководителя Росрыболовства Василий Соколов.

"К сожалению, изъятие воблы и рыбаками, и любителями <…> может её падающий запас добить. <…> В этом году у нас ещё было разрешение промышленного рыболовства — на 10 дней. В следующем году мы не устанавливаем вообще объёмы для промышленного рыболовства", — сказал он в разговоре с журналистами.

Соколов отметил, что популяция может быстро восстановиться, поскольку вобла плодовита и обладает хорошей выживаемостью. При этом он подчеркнул, что для увеличения запаса этой рыбы недостаточно просто запретить её вылов. По словам представителя Росрыболовства, должны быть обеспечены необходимые условия для естественного нереста. В частности, речь идёт о воде.