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6 июля, 09:50

Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 44

СК: Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 44 человек

Число отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске выросло до 44 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Бурятия.

"В инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратились 44 человека, по результатам обследования в стационар госпитализировано девять детей и четверо взрослых. Им предварительно выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.

По факту массового отравления проводится доследственная проверка. Осуществляется осмотр общепита, изымаются образцы для сравнительного исследования, а также правоохранители опрашивают работников организации. Контролирующими органами деятельность компании, где отравились люди, временно приостановлена.

Ранее прокуратура Бурятии сообщала, что 22 человека обратились в Гусиноозёрскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них дети. Все они употребляли еду, приобретённую в одном из кафе города.

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TACC / Сергей Бобылев

Наталья Исакова
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