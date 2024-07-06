Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 44
СК: Число отравившихся едой из кафе в Бурятии выросло до 44 человек
Число отравившихся едой из кафе в бурятском Гусиноозёрске выросло до 44 человек. Об этом сообщает пресс-служба СК России по Республике Бурятия.
"В инфекционное отделение Гусиноозёрской центральной районной больницы обратились 44 человека, по результатам обследования в стационар госпитализировано девять детей и четверо взрослых. Им предварительно выставлен диагноз — острый гастроэнтерит средней степени тяжести", — говорится в сообщении ведомства.
По факту массового отравления проводится доследственная проверка. Осуществляется осмотр общепита, изымаются образцы для сравнительного исследования, а также правоохранители опрашивают работников организации. Контролирующими органами деятельность компании, где отравились люди, временно приостановлена.
Ранее прокуратура Бурятии сообщала, что 22 человека обратились в Гусиноозёрскую районную больницу с признаками острого отравления, 13 из них дети. Все они употребляли еду, приобретённую в одном из кафе города.
TACC / Сергей Бобылев