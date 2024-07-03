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3 июля, 18:47

В Орловской области от отравления умерла беременная женщина, её муж в больнице

22-летняя беременная жительница Ливенского района Орловской области скончалась в реанимации, её мужа в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали. По данным издания "Уездный город. Ливны", причиной трагедии могли стать овощи, купленные в магазине "Магнит".

Родственники уже получили тело погибшей женщины, однако в свидетельстве о смерти указано, что "причина гибели не установлена". Анализы, проведённые в больнице, результатов не дали. Теперь причину отравления должны выяснить в Орловской лаборатории.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Братске более 30 человек было госпитализировано после отравления в кафе Mexiko. Для лабораторных исследований сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции, воды и смывы с объектов окружающей среды, а также пробы биологического материала от пострадавших и персонала кафе.

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Shutterstock / FOTODOM / fizkes

Александра Мышляева
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