В Орловской области от отравления умерла беременная женщина, её муж в больнице
22-летняя беременная жительница Ливенского района Орловской области скончалась в реанимации, её мужа в тяжёлом состоянии экстренно госпитализировали. По данным издания "Уездный город. Ливны", причиной трагедии могли стать овощи, купленные в магазине "Магнит".
Родственники уже получили тело погибшей женщины, однако в свидетельстве о смерти указано, что "причина гибели не установлена". Анализы, проведённые в больнице, результатов не дали. Теперь причину отравления должны выяснить в Орловской лаборатории.
Ранее Life.ru сообщал, что в Братске более 30 человек было госпитализировано после отравления в кафе Mexiko. Для лабораторных исследований сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции, воды и смывы с объектов окружающей среды, а также пробы биологического материала от пострадавших и персонала кафе.
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