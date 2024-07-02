Жители Иркутской области массово отравились после посещения кафе

В Братске более 30 человек были госпитализированы после отравления в кафе Mexiko. Всего острая кишечная инфекция выявлена у 32 заболевших, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.

"Госпитализирован 31 человек, у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и лёгкой степени тяжести", — говорится в сообщении.