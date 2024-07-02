Жители Иркутской области массово отравились после посещения кафе
Роспотребнадзор: В Братске 31 человек госпитализирован после отравления в кафе
В Братске более 30 человек были госпитализированы после отравления в кафе Mexiko. Всего острая кишечная инфекция выявлена у 32 заболевших, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Иркутской области.
"Госпитализирован 31 человек, у всех пострадавших заболевание протекает по типу гастроэнтерита средней и лёгкой степени тяжести", — говорится в сообщении.
Для лабораторных исследований сотрудники Роспотребнадзора взяли пробы пищевой продукции, воды и смывы с объектов окружающей среды, а также биологического материала от пострадавших и персонала кафе. По результатам исследований, у 10 заболевших обнаружена ДНК сальмонелл. В ведомстве добавили, что в деятельности кафе выявлены нарушения требований санитарного законодательства. В настоящее время работа предприятия временно приостановлена.
А ранее Life.ru сообщал, что в лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравилось около 40 детей. Все жаловались на тошноту, температуру и боль в животе. Родители начали массово забирать детей из лагеря и показывать их медикам. Сейчас они хотят подать коллективную жалобу. Кроме того, в Пензе прокуратура проверяет детский оздоровительный центр "Белка", где отравилось свыше 30 воспитанников.
TACC / Сергей Бобылев