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Регион
29 июня, 14:04

В лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравились около 40 детей

Родители обвинили лагерь "Уральские зори" в Магнитогорске в массовом отравлении их детей. Как рассказали сами подростки, пострадало около 40 человек, передаёт "SHOT ПРОВЕРКА".

Столовая в лагере "Уральские зори". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Столовая в лагере "Уральские зори". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам родителей, детям стало плохо ещё во вторник, но руководство лагеря умолчало о проблеме. Об отравлении стало известно, когда школьникам по расписанию выдали телефоны. Они рассказали, что в среду за помощью к медсестре обратились около 40 человек. Все жаловались на тошноту, температуру и боль в животе.

Столовая в лагере "Уральские зори". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Столовая в лагере "Уральские зори". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Родители начали массово забирать детей из лагеря и показывать их медикам. Сейчас они хотят подать массовую жалобу. Первые индивидуальные заявления уже поступили в Роспотребнадзор.

Представители лагеря сообщили одной из родительниц, что проверка, проведённая в детском учреждении, не выявила нарушений, а это означает, что дети якобы отравились едой, которую им принесли родители. Ни директор "Уральских зорь", ни его заместитель не согласились давать комментарии по произошедшему.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Курске одиннадцать человек отравились, предположительно, морепродуктами. На данный момент подтверждено 11 случаев отравления. Пострадавшие находятся в больнице в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция". Их жизни ничего не угрожает. Региональный Минздрав проводит проверку заведения. Позже стало известно, что все пострадавшие заказывали сет роллов в сливочном соусе в заведении Sushi King.

Обложка ©

SHOT ПРОВЕРКА

Александра Мышляева
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