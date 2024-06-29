В лагере "Уральские зори" в Магнитогорске отравились около 40 детей

Родители обвинили лагерь "Уральские зори" в Магнитогорске в массовом отравлении их детей. Как рассказали сами подростки, пострадало около 40 человек, передаёт "SHOT ПРОВЕРКА".

Столовая в лагере "Уральские зори". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

По словам родителей, детям стало плохо ещё во вторник, но руководство лагеря умолчало о проблеме. Об отравлении стало известно, когда школьникам по расписанию выдали телефоны. Они рассказали, что в среду за помощью к медсестре обратились около 40 человек. Все жаловались на тошноту, температуру и боль в животе.

Столовая в лагере "Уральские зори". Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Родители начали массово забирать детей из лагеря и показывать их медикам. Сейчас они хотят подать массовую жалобу. Первые индивидуальные заявления уже поступили в Роспотребнадзор.

Представители лагеря сообщили одной из родительниц, что проверка, проведённая в детском учреждении, не выявила нарушений, а это означает, что дети якобы отравились едой, которую им принесли родители. Ни директор "Уральских зорь", ни его заместитель не согласились давать комментарии по произошедшему.