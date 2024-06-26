Назван виновник попадания 11 жителей Курска в больницу с отравлением

Все 11 человек, которые были госпитализированы с отравлением в Курске, заказывали сет роллов в сливочном соусе в заведении Sushi King, сообщает SHOT ПРОВЕРКА. Через несколько часов у пострадавших поднялась высокая температура и появились жуткие боли в животе. Среди госпитализированных — 16-летний подросток.

Роллы в сливочном соусе из Курска, которыми отравились жители города. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

"В субботу была у мастера-колориста, заказали сливочные роллы. В воскресенье начало потряхивать, вечером уже началась диарея и до сих пор не отпускает. Мастер мне написала, что у неё высокая температура, рвота и диарея вплоть до того, что вызывали скорую. Мы даже подумать не могли, что это роллы, так как после них кушали другую еду", — говорит одна из пострадавших.

Бывшие сотрудники отметили серьёзную антисанитарию в заведении: работники курили на кухне, стряхивая пепел на пол, огурцы почти никогда не мылись. Также было много вопросов к качеству рыбы. Сейчас деятельность компании временно приостановлена.