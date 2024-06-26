Одиннадцать человек отравились морепродуктами в курском суши-баре

В Курске одиннадцать человек отравились, предположительно, морепродуктами. Восемь пациентов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

"Восемь человек в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция" проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди них подросток 16 лет… Ещё трое взрослых лечатся амбулаторно", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

В Минздраве также отметили, что жители Курска обращались за помощью врачей в период с 22 по 24 июня. В настоящее время они получают лечение, их состояние неопасно. Между тем в региональном Роспотребнадзоре дополнили, что организация проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия из-за отравления. Известно, что жители Курска употребляли рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из кафе сети Sushi King.