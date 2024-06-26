Одиннадцать человек отравились морепродуктами в курском суши-баре
РИАН: В Курске 11 человек, в том числе подросток, отравились морепродуктами
В Курске одиннадцать человек отравились, предположительно, морепродуктами. Восемь пациентов госпитализированы в состоянии средней степени тяжести, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.
"Восемь человек в состоянии средней тяжести с диагнозом "кишечная инфекция" проходят лечение в стационаре областной инфекционной больницы имени Семашко. Среди них подросток 16 лет… Ещё трое взрослых лечатся амбулаторно", — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.
В Минздраве также отметили, что жители Курска обращались за помощью врачей в период с 22 по 24 июня. В настоящее время они получают лечение, их состояние неопасно. Между тем в региональном Роспотребнадзоре дополнили, что организация проводит санитарно-эпидемиологические мероприятия из-за отравления. Известно, что жители Курска употребляли рыбо- и морепродукты в сливочном соусе в одном из кафе сети Sushi King.
Специалисты отобрали пробы пищи и сырья для исследования, а также провели обследование персонала и санитарного состояния заведения. Работа суши-бара остановлена, материалы передадут в суд, пояснили в ведомстве.
Тем временем в Москве и ряде других российских регионов зафиксированы массовые случаи заражения ботулизмом. Все заболевшие употребляли блюда с тунцом и фасолью, одним из производителей которых является компания "Савон-К". В рамках уголовного дела о массовом отравлении в Москве задержано четыре человека, им предъявлено обвинение. Повара "Савон-К" арестовали, а остальных задержанных отправили под домашний арест. Из больниц выписано уже около 149 человек. А несколько дней назад был зафиксирован первый случай смерти от ботулизма — скончался студент-четверокурсник Тим Лев.
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