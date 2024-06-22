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22 июня, 03:56

Россиянам рассказали, как заставить ресторан раскошелиться в случае отравления

Россияне вправе потребовать у ресторана компенсацию лечения при отравлении

Россияне вправе потребовать от ресторана возмещения расходов на лечение и компенсацию морального вреда, если приготовленное поварами блюдо привело к отравлению. Памятку на этот случай подготовили в РИА "ФедералПресс".

В первую очередь необходимо зафиксировать факт отравления. При появлении тошноты, озноба или болей в желудке стоит сразу же обратиться к врачу, который назначит лечение и подтвердит диагноз. Далее нужно доказать вину заведения общепита. Для этого пригодятся чек, фото или видео с отметками о дате и времени посещения кафе, показания знакомых. Как только документы собраны, составляется претензия к ресторану и жалоба в Роспотребнадзор.

Если в течение десяти дней руководство заведения не ответит на письмо, можно смело обращаться в мировой или районный суд. При этом необходимо, чтобы собранные документы позволяли установить чёткую связь между отравлением и съеденным блюдом.

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Отказаться от оплаты блюда можно и в том случае, если оно было приготовлено некачественно, рассказывал Life.ru ранее. Россияне имеют право не платить за подгоревшую, пересоленную и даже остывшую еду.

Обложка ©

Freepik / katemangostar

Илья Пушкарев
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