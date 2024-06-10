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10 июня, 16:16

Россиянам рассказали, можно ли не платить за пересоленное блюдо в ресторане

Юрист Русяев: За пригоревшее блюдо в ресторане можно не платить

Подгоревшее блюдо в ресторане можно исключить из счёта, рассказал юрист Илья Русяев. По его словам, если качество еды в заведении не соответствует ожиданиям, то за неё можно не платить.

"Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и т. д., если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и т. д", — рассказал Русяев в беседе с NEWS.ru.

Блюда с недовесом также можно исключить из счёта. Кроме того, ресторан не имеет права требовать оплатить какие-либо дополнительные услуги, например чаевые или музыку в зале. Чтобы доказать свою правоту, следует зафиксировать нарушение. По словам юриста, с фотографией можно обратиться в Роспотребнадзор, если заведение не хочет мирно решать вопрос.

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Однако если еда и сервис были на высшем уровне, то можно отблагодарить обслуживающий персонал чаевыми. Как показал опрос, на принятие решения о вознаграждении официантам влияют качество оказанных услуг у 52% респондентов, наличие свободных денег — у 35% и настроение — у 18%. Притом мужчины чаще оставляют чаевые, чем женщины.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Sorbis

Александра Мышляева
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