Россиянам рассказали, можно ли не платить за пересоленное блюдо в ресторане

Подгоревшее блюдо в ресторане можно исключить из счёта, рассказал юрист Илья Русяев. По его словам, если качество еды в заведении не соответствует ожиданиям, то за неё можно не платить.

"Ресторан обязан оказать услугу строго в соответствии с заказом потребителя, в ином случае вы имеете право отказаться платить. Если блюдо некачественное: пригорело, пересолено, недоварено и т. д., если нарушена температура подачи: мороженое растаяло, пицца остыла. Если нашли посторонние предметы: волосы, насекомых, стекло и т. д", — рассказал Русяев в беседе с NEWS.ru.

Блюда с недовесом также можно исключить из счёта. Кроме того, ресторан не имеет права требовать оплатить какие-либо дополнительные услуги, например чаевые или музыку в зале. Чтобы доказать свою правоту, следует зафиксировать нарушение. По словам юриста, с фотографией можно обратиться в Роспотребнадзор, если заведение не хочет мирно решать вопрос.