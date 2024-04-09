Опрос: Мужчины оставляют чаевые чаще, чем женщины

Результаты исследования показали, в каких случаях россияне оставляют чаевые и кто чаще это делает. Итак, на принятие решения о выплате чаевых влияют качество оказанных услуг у 52% респондентов, наличие свободных денег — у 35% и настроение — у 18%. Притом мужчины чаще оставляют чаевые, чем женщины: первые платят в 45% случаев, а вторые — лишь в 29%. 50% опрошенных оставляют до 10% от счёта, а 32% поделились, что платят на чай 10–15%.

Кому чаще всего оставляют чаевые:

официанты и бармены — 53%;

курьеры — 42%;

таксисты — 24%;

фитнес-тренеры — 2%.

"Чаевые являются не платой за услуги, а даром, который клиент уплачивает добровольно. Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК РФ, от налогообложения освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за некоторыми исключениями. Таким образом, доходы в виде чаевых освобождаются от обложения налогом", –– рассказала "Газете.ru" главный юрист "Консоль.Про" Арина Юсупова.

Условия, при которых участники опроса ни в коем случае не оставят чаевые:

хамское общение — 57%;

плохо выполненная работа — 26%;

неопрятный внешний вид — 25%;

флирт или панибратство в общении — 13%.