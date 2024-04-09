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9 апреля, 16:50

Опрос: Мужчины оставляют чаевые чаще, чем женщины

Мужчины оставляют чаевые чаще, чем женщины. Обложка © Freepik / drazenzigic

Мужчины оставляют чаевые чаще, чем женщины. Обложка © Freepik / drazenzigic

Результаты исследования показали, в каких случаях россияне оставляют чаевые и кто чаще это делает. Итак, на принятие решения о выплате чаевых влияют качество оказанных услуг у 52% респондентов, наличие свободных денег — у 35% и настроение — у 18%. Притом мужчины чаще оставляют чаевые, чем женщины: первые платят в 45% случаев, а вторые — лишь в 29%. 50% опрошенных оставляют до 10% от счёта, а 32% поделились, что платят на чай 10–15%.

Кому чаще всего оставляют чаевые:

  • официанты и бармены — 53%;
  • курьеры — 42%;
  • таксисты — 24%;
  • фитнес-тренеры — 2%.

"Чаевые являются не платой за услуги, а даром, который клиент уплачивает добровольно. Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК РФ, от налогообложения освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за некоторыми исключениями. Таким образом, доходы в виде чаевых освобождаются от обложения налогом", –– рассказала "Газете.ru" главный юрист "Консоль.Про" Арина Юсупова.

Условия, при которых участники опроса ни в коем случае не оставят чаевые:

  • хамское общение — 57%;
  • плохо выполненная работа — 26%;
  • неопрятный внешний вид — 25%;
  • флирт или панибратство в общении — 13%.
Не только официантов: Россияне рассказали, кого благодарят чаевыми
Не только официантов: Россияне рассказали, кого благодарят чаевыми

А ранее были раскрыты неочевидные признаки плохих ресторанов. Оказалось, что понять уровень сервиса можно уже на этапе бронирования столика по телефону.

Евгения Мосс
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