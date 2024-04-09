Опрос: Мужчины оставляют чаевые чаще, чем женщины
Мужчины оставляют чаевые чаще, чем женщины. Обложка © Freepik / drazenzigic
Результаты исследования показали, в каких случаях россияне оставляют чаевые и кто чаще это делает. Итак, на принятие решения о выплате чаевых влияют качество оказанных услуг у 52% респондентов, наличие свободных денег — у 35% и настроение — у 18%. Притом мужчины чаще оставляют чаевые, чем женщины: первые платят в 45% случаев, а вторые — лишь в 29%. 50% опрошенных оставляют до 10% от счёта, а 32% поделились, что платят на чай 10–15%.
Кому чаще всего оставляют чаевые:
- официанты и бармены — 53%;
- курьеры — 42%;
- таксисты — 24%;
- фитнес-тренеры — 2%.
"Чаевые являются не платой за услуги, а даром, который клиент уплачивает добровольно. Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК РФ, от налогообложения освобождаются доходы в денежной и натуральной формах, получаемые от физических лиц в порядке дарения, за некоторыми исключениями. Таким образом, доходы в виде чаевых освобождаются от обложения налогом", –– рассказала "Газете.ru" главный юрист "Консоль.Про" Арина Юсупова.
Условия, при которых участники опроса ни в коем случае не оставят чаевые:
- хамское общение — 57%;
- плохо выполненная работа — 26%;
- неопрятный внешний вид — 25%;
- флирт или панибратство в общении — 13%.
А ранее были раскрыты неочевидные признаки плохих ресторанов. Оказалось, что понять уровень сервиса можно уже на этапе бронирования столика по телефону.