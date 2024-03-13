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12 марта, 22:40

Заляпанное меню и игнор: Раскрыты неочевидные признаки плохих ресторанов

Эксперт Егорова: Меню в хорошем ресторане должно быть без пятен и потёртостей

Понять уровень ресторана можно уже на этапе бронирования стола по телефону. Несколько секретов раскрыла основатель международной школы wow-сервиса Анастасия Егорова.

"Важно и то, как вас встретили. Отсутствие хостес или администратора — ещё не признак плохого ресторана. Но если ни один сотрудник не отреагировал на вас, продолжая заниматься своими делами,]] — это уже тревожный звонок", — приводит её слова интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Внутри заведения важно оценить запах, температуру воздуха, громкость и качество фоновой музыки, расстояние между столами, а также униформу официантов, которые должны выглядеть опрятно.

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"Опрятность — одно из основных требований к персоналу. Кстати, одинаковая хорошая обувь говорит о классе ресторана и особой заботе о своих работниках", — добавила Егорова.

Следующим объектом вашего внимания должно стать меню. Кожаные папки с файлами давно вышли из моды, напомнила эксперт. Оно не должно содержать потёртостей, грязных пятен и следов от пальцев, а большое количество блюд, которые есть в списке, но их не смогут вам приготовить, говорит о некомпетентности шеф-повара или неотлаженной схеме снабжения ресторана, заключила Егорова.

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Ранее эксперт назвала самые частые ошибки, связанные со столовым этикетом. В частности, она объяснила, как понять, кто должен оплачивать счёт в ресторане.

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Freepik / pressfoto

Артур Лапсаков
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