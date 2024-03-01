Как перестать выбрасывать продукты: 5 лайфхаков ресторанов Эксперт Кутузов посоветовал замораживать продукты, чтобы их не выбрасывать 1 марта, 08:57 Как не выбрасывать лишнюю еду. Обложка © freepik

Пищевые отходы наносят серьёзный ущерб окружающей среде. На свалке всё, что мы не съели, превращается в источник парниковых газов. По оценкам Минприроды, каждый россиянин выкидывает около 80 килограммов еды в год, а это примерно 17,9 миллиона тонн отходов в целом по стране ежегодно. Life.ru узнал, как не выбрасывать лишнюю еду.

1. Проанализируйте рацион. Чаще всего мы выбрасываем испорченные продукты, которые закупили в больших количествах или спонтанно. Чтобы не переводить большую часть еды, здраво оцените свой рацион. Понаблюдайте, что вы едите каждый день. Много ли продуктов с коротким сроком годности? Скоропортящиеся продукты лучше покупать в небольших количествах, посоветовал директор по работе с предприятиями общественного питания "Юнилевер Фуд Солюшнз" Андрей Кутузов.

2. Составьте меню. Чтобы использовать все продукты в холодильнике, продумайте рацион на неделю. Постарайтесь комбинировать рецепты, используя в нескольких блюдах один и тот же ингредиент. Если часто выбрасываете то, что не съели, попробуйте уменьшить порции.

3. Делайте рациональные покупки. Перед походом в магазин лучше составить список. Оцените предварительно, какой именно продукт, в каких количествах и для чего вам нужен. Если вы привыкли заказывать товары онлайн, не забывайте, что в приложении сервиса сохраняется история заказов, которую можно проанализировать и понять, что вы часто выбрасываете.

Такой подход поможет не только ничего не забыть, но и сосредоточить внимание на нужных, а не на спонтанных покупках. Андрей Кутузов

4. Храните продукты правильно. Например, не все знают, как обращаться с зеленью, в результате именно она чаще всего гибнет на полке. В холодильнике зелень следует держать в стакане с водой или оборачивать влажной марлей. Эксперт также советует учитывать разницу температур в холодильнике, чтобы правильно сортировать еду по полкам.

Нижняя полка холодильника считается наиболее холодной, поэтому на ней лучше хранить мясные изделия или молоко Андрей Кутузов

5. Замораживайте. Это верный способ продлить жизнь продукту. Лучше всего подвергать заморозке мясо, фрукты и ягоды для смузи, а также твёрдые овощи: баклажаны, кабачки, перец, морковь. Овощи и фрукты предварительно нужно хорошо вымыть и нарезать. Стоит помнить, что не все продукты целесообразно отправлять в морозилку. Так, сырые овощи и фрукты, содержащие много воды, лучше не замораживать, поскольку они потеряют вкус и структуру. Кроме того, не рекомендуется замораживать продукты повторно, особенно мясо, отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что употребление сладкого или солёного в больших количествах закупоривает вкусовые рецепторы человека. Чтобы почувствовать натуральный вкус продуктов, нужно "обнулиться". Иными словами, следует изменить свой рацион, чтобы тяга к соли и сахару прошла.