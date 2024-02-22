Кешбэк и акционные продукты: Россиянам раскрыли лайфхаки для правильной экономии

Многие россияне сталкиваются с нехваткой денег, покупая различные продукты в магазинах. Независимый финансовый эксперт Александр Патешман рассказал, как распоряжаться своими финансами, чтобы точно не обеднеть.

"Сто процентов можно экономить на продуктах, если использовать этот подход: покупать только акционные товары, плюс у маркетплейсов даётся скидка за первый заказ, для оплаты применяется банковская карта, на которую сбрасывается до 10% кешбэка. Эти три скидки в совокупности дадут до 40%", — приводит его слова РИА "ФедералПресс".

Если не удалось найти продукт по скидке в одном магазине, то имеет смысл проверить в другом. Также не будет лишним формирование плана питания на следующие несколько дней, опираясь на уже имеющиеся в холодильнике продукты, и заранее закупив что-то по акции. Кроме того, множество товаров, имеющих большой срок годности, можно приобретать заранее, если на них появилась хорошая скидка.

Вместе с тем для экономии следует отслеживать, сколько денег затрачивается на еду, и ежемесячно снижать эту сумму. Также, по словам эксперта, в большинстве сетевых магазинов существуют программы лояльности, при которых сумма скидки увеличивается вместе с количеством купленных продуктов. Всем членам семьи стоит при этом использовать одну карту, чтобы следующие уровни скидки достигались быстрее.

Помимо этого, Патешман напомнил, что некоторые банки каждый месяц выдают для своих клиентов кешбэк на разные позиции. Один член семьи может активировать у себя такую функцию на продукты, другой — на такси, третий — на покупки в аптеке. Таким образом, приобретать определённый продукт лучше тому человеку, у которого будет на нём кешбэк, пояснил эксперт.