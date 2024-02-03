Названы способы сэкономить на ремонте автомобиля

В 2023 году стоимость обслуживания автомобилей абсолютно всех марок выросла в России на 23%. По данным аналитиков, средний чек на ремонт составил 7852 рубля. О способах сэкономить на ремонте личного транспорта рассказал автоэксперт Геннадий Завьялов.

Прежде всего специалист рекомендует водителям самим покупать запчасти и масло, так как в автосервисах на них заламывают ценники. Вместо оригинальных комплектующих можно брать аналоги. Особенно это касается таких популярных расходников, как масляные фильтры, колодки и свечи. Также, по словам Завьялова, мелкий ремонт автомобиля можно научиться делать самому — есть множество обучающих роликов в Интернете. Кроме того, эксперт советует не затягивать момент смены резины, особенно на летнюю, поскольку зимняя при езде по сухому асфальту быстро изнашивается.

"Ещё я советовал бы менять колёса местами при сезонной смене. Это обеспечит их равномерный износ, и вам не придётся покупать новые покрышки или целый комплект из-за преждевременного износа одного-двух колёс", — добавил специалист в беседе с "Вечерней Москвой".