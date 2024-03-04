Шеф-повар раскрыл россиянам всю правду о био- и экопродуктах

На полках российских магазинов огромное количество товаров с приставками "органический", "био-", "эко-" и "фермерский". Многие думают, что они полезнее, однако "экологичная" надпись не гарантирует качество. Слово "фермерский" вызывает ассоциации с чем-то домашним, безопасным. Но в России это просто организационно-правовая форма: КФХ — крестьянско-фермерское хозяйство, то же самое, что ООО, и несёт такую же ограниченную ответственность. Об этом рассказал шеф-повар, преподаватель Университета РОСБИОТЕХ Григорий Мосин.

"Поэтому наименование на продукте "фермерский" не значит вообще ничего. Тем более когда такой продукт лежит на полках магазинов сетевого ретейла, то есть производится сотнями тонн. Ферма может быть большая, комбинат по переработке большой. Но к экологичности и безопасности продукта это имеет отношение только в рамках текущих требований СанПиН", — объяснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Единственный термин, которой законодательно закреплен в нашей стране, — это "органик", или "органический". Такая надпись гарантирует, что продукт произведён и сертифицирован по правилам органического земледелия и животноводства, полностью исключено содержание вредных химических веществ, которые негативно влияют на здоровье, добавил шеф-повар.

Мосин пояснил, что такое хозяйство ведётся вдали от крупных промышленных производств, исключает использование генной инженерии, пестицидов и другой агрохимии. При производстве не допускается применение антибиотиков, гормонов роста, искусственных консервантов и синтетических добавок.

"Если производитель понимает, что его продукция не соответствует этим требованиям, то вряд ли он будет наносить "органик" на этикетку, а "обойдётся" "эко" или "фермерский", — заявил специалист.

В России достаточно много компаний, использующих принцип органического производства. Поэтому большинство из них маркируют свою продукцию согласно законодательству, если смогли её сертифицировать. Если вы видите на упаковке надпись "био" или "эко", скорее всего, это просто маркетинговый ход, резюмировал шеф-повар.