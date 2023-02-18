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18 февраля, 07:40

Не только официантов: Россияне рассказали, кого благодарят чаевыми

RT: Более 50% россиян оставляют чаевые в такси

Большая часть россиян оставляют чаевые в заведениях, таких как кафе и рестораны, а 51% жителей нашей страны делают это и после поездки в такси. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Всего же чаевые оставляют 72% респондентов, причём 33% делают это регулярно, тогда как 39% — лишь иногда. В такси же сверх суммы поездки всегда платят лишь 12%. Чуть меньше половины россиян — 44% — благодарят чаевыми курьеров, а 39% оставляют небольшую компенсацию в салонах красоты. Реже всего чаевыми балуют сотрудников отелей. Впрочем, у них же самый большой размер этих компенсаций — в среднем 400 рублей, а вот меньше всего на чай дают работникам автомоек и АЗС.

Работники турецких отелей пожаловались на скупость и неряшливость россиян

Работники турецких отелей пожаловались на скупость и неряшливость россиян

Ранее Лайф рассказывал, что большинство россиян готовы тратить деньги на чаевые, но только в ответ на качественное обслуживание.

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ТАСС / Вячеслав Прокофьев

Артур Белкин
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