Не только официантов: Россияне рассказали, кого благодарят чаевыми

Большая часть россиян оставляют чаевые в заведениях, таких как кафе и рестораны, а 51% жителей нашей страны делают это и после поездки в такси. Об этом пишет RT со ссылкой на результаты опроса сервиса по поиску высокооплачиваемой работы.

Всего же чаевые оставляют 72% респондентов, причём 33% делают это регулярно, тогда как 39% — лишь иногда. В такси же сверх суммы поездки всегда платят лишь 12%. Чуть меньше половины россиян — 44% — благодарят чаевыми курьеров, а 39% оставляют небольшую компенсацию в салонах красоты. Реже всего чаевыми балуют сотрудников отелей. Впрочем, у них же самый большой размер этих компенсаций — в среднем 400 рублей, а вот меньше всего на чай дают работникам автомоек и АЗС.